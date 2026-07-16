Beltrán subraya la "buena sincronización entre administraciones" en la extinción del incendio de Orés

Bomberos trabajan en el incendio de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas. - Ramón Comet - Europa Press

FARADUÉS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado "la buena coordinación y sincronización entre administraciones" para la extinción del incendio declarado este miércoles en Orés, "los esfuerzos que se están haciendo, y que todo aquello que dispone los medios del Estado, tanto del Ministerio, de la UME como de la Guardia Civil se están poniendo a disposición para que cuanto antes se pueda perimetrar y controlar".

Beltrán ha indicado, en el Puesto de Mando Avanzado, instalado en Faradués, que "estamos muy pendientes de la evolución de este incendio, realmente la noche ha sido también complicada por la variabilidad y la velocidad de los vientos. Cuando un incendio entra en un municipio, dentro de las casas, se complica toda la gestión en general, tanto la gestión de la extinción como la gestión de la defensa de los municipios". Se han evacuado cuatro municipios.

"Se ha trabajado muy coordinadamente y muy organizadamente y hoy por la mañana lo que se ha hecho es disponer de ese refuerzo de medios que en el CECOPI de anoche se identificaron por parte de la Dirección de Extinción del Incendio, reforzando fundamentalmente en la parte del Ministerio un segundo avión tipo FOCA, que cargan alrededor de los 6.000 litros. Realmente dan mucha potencia de extinción como medio aéreo".

El delegado del Gobierno ha agregado que "se ha fortalecido también el trabajo de la UME. Se ha incorporado una segunda sección completa trabajando en el incendio más los reemplazos. De manera que tenemos ya a más de 200 efectivos de la UME trabajando en el flanco izquierdo".

En la zona afectada se encuentran doce autobombas y las correspondientes nodrizas, bulldozers y todos los equipos de apoyo que son necesarios. "De medios ahora aéreos tenemos en este momento una quincena contando con dos de los grandes aviones apagafuegos que son esos FOCA".

Están apoyando también otros recursos, los propios del Gobierno de Aragón y de otras comunidades autónomas. "La Guardia Civil, debido a que hay también municipios ya desalojados, ha intensificado también la presencia de sus patrullas. Hay ya once patrullas en la zona, incorporando el SEPRONA, las patrullas de seguridad ciudadana, las patrullas de tráfico y el medio aéreo que ayer voló por las inmediaciones del incendio para verificar que no había nadie en las casas aislada, en ningún municipio, en ningún aprovechamiento agrícola que hubiera podido quedar algún agricultor", ha expuesto Beltrán.

El delegado ha hecho hincapié en la utilidad de los drones. "Hoy se va a hacer otro vuelo para seguir verificando las zonas que han quedado ya sin población, por si acaso hubiera alguna persona que fuera susceptible de rescatar". Ha explicado que "los drones son teleoperados, no ponen en riesgo a ningún piloto, pero permiten tener una visión aérea sobre la evolución del avance de los flancos, donde están los frentes de fuego y también las zonas que han podido ir quedando detrás del incendio, de forma que puede ayudar a las brigadas terrestres para ir orientándoles y guiándoles de por dónde tienen que hacer las tareas más importantes de extinción".

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que la zona será declarada como gravemente afectada.