Beltrán tilda a Azcón de "meteorólogo aficionado" y felicita al 112 y AEMET por su gestión de la tromba de agua

El delegado insta a elevar el nivel 2 de emergencia y solicitar a la UME: "En dos horas está activada"

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha tildado este lunes al presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, de "meteorólogo aficionado" y ha felicitado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y al servicio SOS 112 Aragón por el trabajo realizado el pasado fin de semana, durante la tromba de agua que ha afectado a 12 localidades aragonesas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha señalado que AEMET y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) "tienen un sistema de predicción más que robusto, el que rige ahora mismo en Europa", Meteoalarma y Meteoalert, que "tasa de una manera muy clara en qué momento se emiten los avisos de cada uno de los colores".

"Dejemos a las personas hacer su trabajo", ha dicho el delegado del Gobierno, a lo que ha añadido: "No tiene ningún sentido hacer comparaciones, ni muchísimo menos enterrarnos hasta las rodillas en tierra y sacudirnos con garrotes unas administraciones y otras".

"La idea de fondo siempre ha sido colaborar y coordinarnos para que se produzcan los mínimos daños y las mínimas afecciones posibles", ha manifestado.

DIFERENCIA ENTRE NIVEL NARANJA Y ROJO

"Un nivel naranja por tormentas hace referencia a la ocurrencia de tormentas muy fuertes, que son aquellas que van con extraordinario aparato eléctrico, acompañadas de precipitaciones y localmente muy fuertes o torrenciales, que es lo que ocurrió, y o rachas máximas de viento muy fuertes, superiores a 90 kilómetros por hora o huracanadas, y o granizo de diámetro superior a 2 centímetros", ha explicado Beltrán.

"Por encima de este nivel, solo existe el rojo, y el rojo es, por ejemplo, lo que pasó en Valencia; el nivel de devastación es el que tiene color rojo, municipios completos con las casas derruidas, de manera que está perfectamente delimitado lo que es el nivel naranja".

"Ahora bien, ante las predicciones que hace la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Ebro, es cierto que lo que hay que hacer es interpretarlas", ha considerado el delegado del Gobierno.

El fenómeno meteorológico ocurrido el fin de semana "era un tren convectivo donde unos frentes de lluvias pueden romper en cualquier momento y en cualquier población, y unos pocos kilómetros, al norte, al sur, al este o al oeste, pueden producir que si en vez de caer en una de las caras de un barranco cae en la otra, pues un municipio queda indemne y el otro queda dañado".

Beltrán ha continuado afirmando que "se produjo una concatenación de elementos nefastos: barrancos que se inundan, que llegan a la zona donde está alguno de los ríos, el Aguasvivas --podía haber ocurrido en cualquier otro-- y eso produce una entrada de agua masiva".

BELTRÁN OFRECE LA UME

Fernando Beltrán habló el sábado por la tarde con el general que dirige la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) y "él puso a disposición la UME para las necesidades que tuviéramos en Aragón".

"Yo se lo trasladé al director general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Aragón, que recibió mi ofrecimiento, y también he hablado con el teniente coronel que manda el IV Batallón, que es el que tenemos en Zaragoza", ha explicado.

"La UME no se ciñe única y exclusivamente al momento de la emergencia, sino que colabora, lo ha demostrado y está disponible de seguir haciéndolo, para cualquier otra fase de la recuperación, en lo que concierne a la recuperación de los servicios públicos y de los servicios municipales", ha aclarado Beltrán.

El delegado no entiende "las resistencias a elevar al nivel 2 de la alerta y el poder poner medios profesionales del Estado para poder contribuir a la recuperación de los municipios".

En cuanto a medios del Estado, además del ofrecimiento de la UME y del trabajo que hacen la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Ebro, "no olvidemos que también intervino en primerísima instancia la Guardia Civil, que estaban, como están siempre en cualquier catástrofe y emergencia", de forma que "los medios del Estado han estado en esa primera línea de apoyo y atención".

"Yo le digo al presidente Azcón: Si esta tarde mismo eleva el nivel 2 de la emergencia y me solicita la UME, dentro de dos horas está activada y mañana, con las primeras luces del día, están contribuyendo a la limpieza de la zona. Y si no lo hace, va a ser muy difícil que le explique a la ciudadanía por qué no lo está haciendo, por qué está apuntando a la intervención de empresas privadas, que llevará el tiempo que sea contratarlas, para que entren a hacer la limpieza de la zona", ha apostillado.

"Hemos perdido ya 48 horas a efectos de lo que podría haber sido la intervención de la UME", se ha quejado Fernando Beltrán, para quien es "entristecedora" la "tentación permanente de Azcón de politizar el tema de las catástrofes y emergencias".

"Tiene muy cerquita el ejemplo de Mazón, que él mismo ya se puede dar cuenta que no ha salido muy bien parado de la gestión de la emergencia", ha continuado Beltrán, quien ha exigido a Azcón "que razone y vayamos por el cauce de la normalización de la relación, que las Administraciones podemos colaborar y no se va a poner él una medalla más o menos grande o pequeña por no solicitar la UME o por no solicitar los medios que se necesiten".