Bermúdez de Castro defiende el impulso a los servicios públicos esenciales en los presupuestos de Aragón de 2027

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en su comparecencia en Comisión de las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido este viernes, en Comisión de las Cortes autonómicas, el impulso a los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y vivienda, en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, que ha presentado, en la primera comparecencia de los consejeros en el Parlamento, en el inicio de la tramitación para su aprobación definitiva el 22 de diciembre.

Bermúdez de Castro ha recordado que los presupuestos se elevan a 9.594,7 millones de euros, un 12% más que en la edición anterior, de 2024, apuntando que el techo de gasto rebasa los 8.300 millones de euros.

Ha destacado que la evolución de la actividad económica, el empleo y el consumo explican el aumento de los ingresos previstos para Aragón y ha advertido de que la mejora de los recursos no resuelve los problemas estructurales del actual sistema de financiación autonómica.

Al explicar los ingresos que sostienen las cuentas, Roberto Bermúdez de Castro ha destacado la relación entre la evolución económica y los recursos del sistema de financiación autonómica.

"Este aumento de las entregas a cuenta no es una dádiva, está directamente relacionado con la evolución de nuestra economía", ha afirmado.

DATOS

La actividad empresarial, el empleo y el consumo se reflejan en las bases tributarias y en las previsiones de ingresos, especialmente del IRPF y del IVA. Aragón recibirá en 2027 una financiación prevista de 6.017 millones de euros procedente de las entregas a cuenta netas y de la liquidación del sistema, un 9,5% más que en 2026. Dentro de las entregas a cuenta, las correspondientes al IRPF alcanzarán los 2.615 millones, un 13,4% más, mientras que las del IVA se situarán en 1.676 millones, un 4,1% más.

En total, las entregas a cuenta previstas ascienden a 5.749 millones de euros, 431 millones más que en 2026, un incremento del 8,1%. Una vez descontado el reintegro aplazado de liquidaciones anteriores, la cifra neta se sitúa en 5.714 millones. A esa cantidad se añaden los 303 millones estimados por la liquidación del ejercicio 2025. El consejero ha precisado que el Ministerio de Hacienda calcula y comunica las entregas conforme a las reglas del sistema y a sus previsiones, mientras que la liquidación de 2025 todavía es una estimación.

Bermúdez de Castro ha aprovechado para señalar que Aragón necesita un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta cuánto cuesta mantener los servicios "en territorios muy diferentes".

En materia de política financiera, el titular de Hacienda ha explicado que Aragón avanzará de forma gradual hacia una mayor autonomía, combinando el Fondo de Facilidad Financiera con préstamos bilaterales y financiación del Banco Europeo de Inversiones. Para 2027, las necesidades derivadas de los vencimientos de deuda y de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 ascienden a 1.195 millones de euros, con el objetivo de cubrir alrededor del 50% en el mercado mediante préstamos con la banca nacional y con el BEI.

El Gobierno de Aragón ha solicitado al mercado préstamos por 200 millones de euros y ha recibido ofertas por 1.320 millones, ha destacado el titular de Hacienda. A ello se suma la evolución del peso de la deuda, que se situaba en el segundo trimestre de 2026 en el 17,4% del PIB aragonés, tres puntos por debajo del 20,4% del conjunto de las comunidades autónomas.

FISCALIDAD

El consejero ha puesto de relieve las medidas de fiscalidad en los presupuestos de 2027, con "novedades" que responden al pacto PP-Vox, como la reducción del 0,25% del tramo autonómico del IRPF para las rentas de hasta 52.400 euros, y se bonifica al 99% el Impuesto de Sucesiones para el grupo 2, añadiendo a quienes tienen curatela.

Habrá una deducción en el IRPF de 300 euros para familias numerosas, 600 para las numerosas especiales, y se abonarán distintas cantidades por nacimiento o adopción, de entre 1.000 y 3.000 euros, con un 20% más para las familias del medio rural.

Las medidas fiscales se completan con una reducción del 80% de las tasas por expedición de licencias y permisos de caza y pesca y por servicios facultativos agronómicos.

"Son medidas diferentes, que deben valorarse por sus beneficiarios y por su efecto presupuestario y forman parte de una política de ingresos que debe ser coherente con la estabilidad financiera y la financiación de los servicios públicos", ha señalado Bermúdez de Castro, quien por otra parte ha recordado que el PSOE también rebajó impuestos.

En 2027 continuarán mejorando los mecanismos de planificación, control y ejecución del presupuesto. Uno de los objetivos es mejorar el pago a proveedores, con 20 días el pasado mes de septiembre, pagando el mismo día por la farmacia hospitalaria.

En cuanto a su Departamento, ha mencionado el gasto de 24 millones de euros en el programa de Protección Civil, la mejora de la seguridad local en colaboración con los Ayuntamientos, la incorporación de 19 agentes y un inspector a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, la puesta en marcha del Centro de Emergencias, la adquisición de un nuevo puesto de mando avanzado para incendios y la construcción de anillos perimetrales de prevención de incendios en municipios rurales. También se ampliará la red de helipuertos para transporte sanitario y se destinarán 300.000 euros al programa Montañas Seguras.

COMPROMISOS ELECTORALES

En representación del PP, la diputada Lorena Tabanera ha puesto de relieve que los presupuestos se han presentado en las Cortes en tiempo y forma y que "se ha cumplido con una regla esencial en nuestra democracia, como es que quien gobierna tiene la obligación de presentar unos presupuestos cada año", tras lo que ha dejado claro que las cuentas de 2027 responden a los compromisos electorales de PP y Vox.

Desde el grupo socialista, el diputado Óscar Galeano ha afirmado que "Azcón ha querido formalizar este presupuesto con Vox" y si no lo hizo después de 2024 fue porque "no pudo y Vox no quiso", asegurando que PP y Vox "son una pareja de baile perfecta". "Hay renuncias claras y contundentes a su ideología", ha espetado Galeano a Bermúdez de Castro.

En el turno de Vox, el diputado Juan Vidal ha realzado el incremento en más de 1.000 millones de los presupuestos, "los más altos de la historia", dedicando tres de cada cuatro euros a sanidad, educación y políticas sociales, rechazando las críticas de la oposición. "Por supuesto que llevan el sello de Vox", lo que representa "respetar la palabra dada y cumplir los compromisos electorales".

La diputada de CHA Verónica Villagrasa ha afirmado que las cuentas "alcanzan cifras históricas", pero "una cifra de récord no garantiza mejores servicios", añadiendo que "nunca serán suficientes" para los servicios públicos esenciales, tras lo que ha preguntado si los recursos van a llegar a todo el territorio.

La parlamentaria de IU, Marta Abengochea, ha dicho que las cuentas "llegan tarde y con prisa" y "después de una entrega por fascículos en los medios de comunicación". Ha rechazado el principio de prioridad nacional, también la minoración del impuesto de sucesiones y otros, con más de cien millones "de agujero".