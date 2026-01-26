Bermúdez de Castro: "El Plan Pirineos seguirá ampliándose porque es motor de desarrollo y futuro para Huesca"

El consejero Bermúdez de Castro este luens en Jaca. - PP ARAGÓN

JACA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El número dos de la lista del PP a las Cortes de Aragón por Huesca y consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que el Gobierno de Jorge Azcón está comprometido con "la ampliación del alcance" del Plan Pirineos, "la mayor apuesta estratégica realizada nunca por el desarrollo económico y social del Pirineo aragonés", según ha establecido y para la que los populares avanzan mayores inversiones en todas las comarcas pirenaicas, impulsando infraestructuras, servicios y proyectos que favorezcan el desarrollo, la cohesión social y la generación de oportunidades económicas en la zona.

Así lo ha defendido este lunes durante una visita a la localidad altoaragonesa de Jaca.

Con un horizonte de ejecución de 8 años, este plan integral aborda los retos de las cuatro comarcas pirenaicas de la provincia de Huesca, transformando las promesas en una realidad tangible con proyectos que ya superan los 200 millones de euros en ejecución.

Bermúdez de Castro ha recodado que se pidió al Gobierno central que participara en el mismo porque el Ejecutivo aragonés lo considera "una herramienta clave" para luchar contra la despoblación, "pero el Gobierno de Pedro Sánchez dijo que no", ha lamentado.

Así, ha explicado que en abril de 2024, la entonces ministra Teresa Ribera dijo que el Gobierno central no iba a poner un solo euro para el Plan Pirineos, "y si el Gobierno del PSOE ha dicho que no, el de Jorge Azcón está dispuesto a más", ha subrayado.

Esta propuesta responde a la estrategia de "generar actuaciones que vertebren Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, que sean motor de empleabilidad y de desarrollo socioeconómico en el entorno rural", ha dicho.

El objetivo prioritario es que ningún joven de estas zonas tenga que abandonar su hogar por falta de oportunidades, centrando los esfuerzos en la atracción y retención del talento local.

TURISMO SOSTENIBLE Y EMPLEO ESTABLE

El equipo de Jorge Azcón se ha comprometido a trabajar para conseguir que el Pirineo sea "referencia internacional en deportes de invierno", destinando 72 millones de euros junto a Aramón para la modernización de sistemas de innivación --están instalados 961 cañones y 3 snowfactory para producir nieve a temperaturas menos bajas-- y la renovación de infraestructuras, como el telesilla de Sarrau, en la estación de esquí de Cerler, la conexión Benasque-Cerler y Astún-Candanchú, que permitirá que las estaciones de montaña tengan más uso que el del invierno.

Además, se están ejecutando diversos Planes de Sostenibilidad Turística en destinos como Sobrarbe, Sallent de Gállego, Panticosa, el Valle del Aragón, Ribagorza y Benasque con inversiones que suman 18,9 millones de euros adicionales para mejorar espacios públicos, para su digitalización y la adecuación de senderos.

HECHOS E INVERSIONES EN EL TERRITORIO

El Plan Pirineos "no es una promesa, es una realidad" que ya impacta en todas las comarcas que lo engloban: en Sobrarbe hay iniciativas por valor de 29 millones de euros.

Ya está en marcha la redacción del proyecto para hacer realidad un sendero de 60 kilómetros que vertebrará la comarca poniendo el foco en las riberas de los ríos Ara y Cinca y que tendrá un uso deportivo y también facilitará el acceso a campos de la zona. Se ejecuta, en este sendero 'Dos ríos, un camino' la parte que corresponde a 'Caminando el Ara'.

Está en proceso la mejora de la carretera Plan-Chía, con una inversión por encima de los 7 millones de euros, que conectará Sobrarbe y Ribagorza por el norte lo que, sin duda, abre una senda para nuevas iniciativas.

El Plan Pirineos contempla ya la construcción de 15 viviendas para trabajadores en Boltaña para facilitar el acceso a la vivienda. Además, en Sobrarbe también se impulsa la construcción del centro de visitantes de la Carrasca de Lecina, en Bárcabo; la piscina de Boltaña que quitará presión al río Ara y el mirador inclusivo y nuevo sendero accesible en Fanlo, en el Parque Nacional de Ordesa Monte Perdido.

En Ribagorza se ha puesto en funcionamiento la telecabina Benasque-Cerler, con una inversión de 15,5 millones de euros, para mejorar la movilidad y competitividad de la zona.

En la comarca de La Jacetania se ha impulsado la unión de las estaciones de Astún y Candanchú con un presupuesto de 29,7 millones de euros para crear un dominio esquiable de 100 kilómetros, reforzando el Valle del Aragón como referente nacional de nieve.

El consejero ha avanzado la inminente licitación de la mejora de las cubiertas, la calefacción, refrigeración y la accesibilidad del Instituto Domingo Miral de Jaca. Una obra muy demandada, según ha recordado el candidato popular, quien ha reprochado a quienes "se rasgan las vestiduras y se ponen a manifestarse cuando durante ocho años no se ha hecho nada en el instituto".

En el Alto Gállego destaca el Tobogán de Panticosa, con una inversión de 7,7 millones de euros y casi 3 kilómetros de longitud, como recurso para reforzar la oferta de ocio conforme el objetivo de desestacionalización turística los 365 días del año.

En este sentido, Roberto Bermúdez de Castro ha aseverado que el Plan Pirineos es sinónimo de "hechos e inversión real frente al abandono de etapas anteriores".

"Frente a la despoblación, el Gobierno de Aragón responde con planificación, recursos y un compromiso inquebrantable con el Pirineo", ha reafirmado el candidato popular esta mañana, subrayando que este modelo de gestión "sostenible y de largo plazo" es el único capaz de "garantizar servicios de calidad para todos los oscenses".