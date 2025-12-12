Bermúdez de Castro: "Vox plantea medidas que o no son legales, o no nos corresponden o son puramente ideológicas"

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en la comparecencia posterior a la reunión de Azcón y Nolasco en el Pignatelli. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos y que "ya no habrá más reuniones", tras constatar durante hora y media de conversaciones que la formación de Alejandro Nolasco se mantiene inamovible en la defensa de una serie de medidas que para el consejero "o no son legales, o no son competencia del Gobierno de Aragón, u otras en las que, dentro del mínimo común denominador que ambos partidos podemos llegar a compartir, no se puede llegar a un punto de centralidad".

Bermúdez de Castro ha defendido que la voluntad del Ejecutivo autonómico era contar con unos presupuestos y ha desvelado que en 2024, tras varias conversaciones con la formación de Santiago Abascal en Madrid, llegaron a alcanzar un acuerdo para los presupuestos de este ejercicio que finalmente no salieron adelante porque Vox obligaba al presidente Azcón a realizar un tipo de declaración que los populares consideraron "inasumible".

((Habrá ampliación))