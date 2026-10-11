La Biblioteca 'Durán Gudiol' de Huesca celebra su 21 aniversario con una semana de actividades para todos los públicos

HUESCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca 'Antonio Durán Gudiol' de Huesca celebra su 21 aniversario con una programación especial que se desarrollará del 22 al 27 de octubre y que incluye diferentes propuestas culturales y de participación dirigidas a públicos de todas las edades.

La celebración coincide con el Día de las Bibliotecas, que se conmemora en toda España el 24 de octubre, impulsado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.

Las actividades del aniversario incluyen 'Descubre la biblioteca', un programa dirigido al alumnado de Educación Infantil para dar a conocer los espacios, servicios y posibilidades que ofrece la biblioteca a los más pequeños.

El jueves 22 de octubre, a las 18.30 horas, se inaugurará la exposición 'Siguiendo las huellas: 1986-2026', una muestra conmemorativa del 40 aniversario de la Escuela de Arte de Huesca que podrá visitarse hasta el día 27.

El viernes 23, a las 16.30 horas, tendrá lugar una nueva sesión del Podcast Bibliojoven, una iniciativa en la que los jóvenes podrán participar en la grabación de un podcast para Hit Radio y compartir sus recomendaciones de lecturas, películas, música y otros contenidos con otros jóvenes de la ciudad.

El sábado 24 de octubre, coincidiendo con el Día de las Bibliotecas, las actividades estarán especialmente dirigidas al público familiar. A las 12.00 horas se celebrará el cuentacuentos infantil '¡A que te como!', a cargo de Ally Lorente, una propuesta recomendada para niños a partir de 3 años.

La programación continuará el lunes 26, a las 9.30 horas, con un taller práctico sobre los servicios digitales de las bibliotecas, en el que los participantes podrán aprender a utilizar herramientas como eBiblio, eFilm y el catálogo online, facilitando así el acceso a los recursos digitales disponibles.

Finalmente, el martes 27, a las 20.30 horas, tendrá lugar 'Medio pan y un libro', una sesión de narración oral para público adulto a cargo de Inés Bengoa. La propuesta reúne historias y relatos recogidos en los libros, combinando la palabra y la música.