Binéfar (Huesca) estrena un nuevo pabellón deportivo en el Complejo Municipal 'El Segalar'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BINÉFAR (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El segundo pabellón del Complejo Deportivo Municipal 'El Segalar', anexo al construido en 1992, ha entrado en funcionamiento este mes de julio, ampliando de forma significativa los espacios disponibles para la práctica deportiva de los clubes de la localidad y para las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Binéfar.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha participado en el acto de inauguración este jueves, junto a la alcaldesa de la localidad, Patricia Rivera. También ha asistido la directora general de Deportes, Cristina García, y el concejal de Deportes del consistorio, Sergio Serra.

La nueva instalación, que ya ha sido utilizada por el campus deportivo organizado por el Ayuntamiento de Binéfar, ha supuesto una inversión total de 2.459.070,21 euros. El Gobierno de Aragón ha contribuido con 450.000 euros, 150.000 euros en 2024 y 300.000 euros en 2025, mientras que el Ayuntamiento ha asumido la financiación restante.

Durante su intervención, Mar Vaquero ha destacado que la práctica deportiva "requiere de instalaciones de calidad que permitan desarrollar la actividad con seguridad, comodidad y las mejores prestaciones".

"Con este nuevo pabellón, Binéfar da un paso adelante muy importante en su oferta deportiva. Ganan los clubes, ganan los deportistas y ganan todos los vecinos, que disponen de un espacio moderno y preparado para acoger competiciones y eventos de primer nivel, como el que se celebrará este mismo mes", ha señalado Vaquero.

Además, la vicepresidenta ha subrayado que la apuesta del Gobierno de Aragón por el deporte trasciende la construcción de infraestructuras.

"Queremos que el deporte forme parte del día a día de los aragoneses, que esté presente en nuestros municipios, en nuestros colegios, en nuestros clubes y en nuestras familias. Ese es el gran proyecto deportivo que estamos impulsando para los próximos años: acercar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, generar hábitos de vida saludables y ofrecer oportunidades para que cualquier persona, viva donde viva, pueda disfrutar del deporte en las mejores condiciones posibles", ha afirmado.

PROYECTO MEJORADO

Por su parte, la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, ha explicado que "este proyecto, heredado de la anterior legislatura, ha sido revisado y mejorado respecto al planteamiento inicial, que presentaba importantes carencias, para responder a las necesidades actuales de nuestros clubes".

"Debemos invertir pensando en el futuro. Cada año comprobamos cómo nuestros deportistas alcanzan nuevas metas y nuestra obligación es acompañarlos en ese crecimiento con unas instalaciones a su altura", ha añadido.

Entre las principales mejoras incorporadas al proyecto destacan la construcción de vestuarios, graderío, aseos para espectadores, almacenes deportivos, espacios multiusos, una zona exterior para la práctica de distintas disciplinas y una mejor conexión entre todos los edificios que integran el complejo deportivo: el pabellón original, la sala de tatami, el nuevo pabellón y las piscinas de verano.

Para hacer posible estas modificaciones respecto al proyecto inicial, el Ayuntamiento de Binéfar y el Gobierno de Aragón alcanzaron un nuevo acuerdo de financiación que permitió incorporar estas mejoras.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

El nuevo pabellón dispone de una pista diáfana de 45,72 por 27,14 metros, preparada para la práctica de fútbol sala, baloncesto, balonmano, minibasket, bádminton y voleibol. Uno de sus elementos más destacados es el pavimento de madera maciza, homologado por las correspondientes federaciones deportivas internacionales.

Las gradas fijas, con unas dimensiones de 30,52 por 4,33 metros, cuentan con capacidad para 255 espectadores. Están situadas en la fachada norte, son plenamente accesibles y garantizan una óptima visibilidad de la pista.

Entre las novedades incorporadas al proyecto figura un aula de formación con capacidad para 20 personas, concebida para actividades docentes, reuniones o atención a los medios de comunicación.

Asimismo, el pabellón incorpora una sala polivalente destinada a actividades deportivas dirigidas, también con capacidad para 20 personas. Su diseño longitudinal permitirá, si fuera necesario, dividirla en dos espacios independientes en el futuro.

La instalación cuenta además con dos vestuarios colectivos completamente equipados con taquillas, duchas y lavabos, así como un vestuario individual adaptado para personas con movilidad reducida. Los aseos para el público se encuentran en el interior del edificio y se ha habilitado un amplio almacén para el material deportivo.

Por último, se ha construido un nuevo distribuidor que conecta el pabellón original, la sala de tatami y el nuevo edificio, facilitando la circulación entre todos los espacios del complejo y creando, además, una relación visual con el nuevo patio exterior.