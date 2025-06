Blasco: "Se dan todos los mimbres para que podamos disfrutar de una gran carrera de MotoGP"

ALCAÑIZ (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente MotorLand Aragón, Manuel Blasco, cree que "se dan todos los mimbres" para asistir este domingo a "una gran carrera" en el Gran Premio GoPro Aragón, un circuito del que ha destacado como fortalezas el tirón del público, que según la venta anticipada puede marcar un nuevo récord de asistencia, además de contar con un equipo directivo "de alto nivel" y disponer de "uno de los mejores trazados del mundo".

Blasco ha visitado este sábado junto al director gerente de MotorLand, Jorge Panadés, y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan el circuito de MotorLand Aragón, donde se ha celebrado la segunda jornada del Gran Premio GoPro Aragón al que el consejero ha animado a acudir a todos los moteros.

El responsable de Turismo y Medio Ambiente y presidente de MotorLand ha valorado el "aliciente extraordinario" que supone la pugna deportiva entre los hermanos Márquez en una prueba de la que espera sirva para que el circuito se lleve este año el premio al mejor gran premio del campeonato.

Sería otro punto a favor para Alcañiz en un momento complicado en el que se dirime su continuidad o no en el calendario del Mundial de Motociclismo en un momento en el que Liberty está pendiente de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea autorice su fusión con Dorna para poner la MotoGP al nivel de la Fórmula 1.

Un "gran circo" de eventos extendidos desde varios días antes de la competición que para Blasco "no vendría nada mal" al Bajo Aragón, "pero que complicaría las cosas para una Comunidad autónoma modesta como Aragón".

En todo caso, el consejero ha insistido en que el problema "no es una cuestión económica", sino que más bien se refiere a las comunicaciones y la oferta hotelera:

"El aeropuerto internacional más cercano está a casi 400 kilómetros; no tenemos autovía ni con Zaragoza ni con la costa y la oferta hotelera es pequeña si la comparamos con Barcelona, con Valencia o con Andalucía y es otro pequeño inconveniente cuando viene gente de nivel con su avión privado", ha enumerado.

Frente a esas debilidades, Blasco ha apelado a centrarse en las fortalezas del circuito alcañizano, a las que ha añadido la colaboración con los patronos DPT y Ayuntamiento de Alcañiz, la simbiosis con el parque tecnológico de Technopark y las inversiones de mejora ya acometidas y en marcha de cara al próximo año.

"Si ya de entrada dijéramos que no estamos dispuestos a poner el canon, nos bajaríamos de la competición, pero no ese es el problema. Por eso seguiremos insistiendo con Liberty y con Dorna que el Gobierno de Aragón quiere que continúe de momento hasta 2031 porque no se ha hecho una inversión de más de 100 millones de euros para ahora para tirar la toalla", ha advertido.

La acción en pista comenzó este viernes con los entrenamientos libres de las tres categorías. Durante la jornada de este sábado se han llevado a cabo las Prácticas 2 y las sesiones de Q1 y Q2 para conformar las parrillas de salida, además de la Tissot Sprint Race de MotoGP, la carrera corta del fin de semana y la Carrera 1 de la Red Bull Rookies Cup.

La copa monomarca de KTM abrirá la jornada este domingo con su Race 2 a las 8.45 horas. MotoGP regresará a pista con el Warm Up a las 9.40 horas que conectará con el Rider Fan Parade saludando a los aficionados.

La categoría de Moto3 apagará sus semáforos a las 11.00 horas y Moto2 lo hará a las 12.15 horas como aperitivo para el plato fuerte, la carrera de MotoGP de las 14.00 horas tras la que se podrá disfrutar del podio en la invasión a pista para el público.

MotorLand Aragón abre sus puertas este domingo a las 7.30 horas. El Fan Festival seguirá el mismo horario de apertura y cerrará a las 19.00 de la tarde.