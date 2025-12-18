Blasco recuerda las infraestructuras hidráulicas pendientes en Aragón en el pleno del Consejo Nacional del Agua

Blasco y Estaún conversan con la ministra Aagesen en los momentos previos al inicio del consejo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha expuesto en el pleno del Consejo Nacional del Agualas reivindicaciones de la Comunidad en materia hidráulica, que pasan por acelerar la puesta en marcha de los embalses de Almudévar, Mularroya y Montearagón, el recrecimiento de Yesa y acometer las actuaciones previstas en el Matarraña en el Pacto del Agua.

Blasco ha asistido a la reunión acompañado por el director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, a la reunión de este órgano de carácter consultivo en el que se analizan cuestiones clave de la planificación hidrológica y en el que el Gobierno de Aragón ha aprovechado para reiterar sus principales reivindicaciones en materia de agua, centradas en la culminación del Pacto del Agua de Aragón, la ampliación de la regulación hidráulica y el desarrollo de nuevos regadíos en la comunidad autónoma.

Aragón defiende la plena vigencia del Pacto del Agua de Aragón, aprobado por unanimidad en las Cortes de Aragón en 1992, y, tal como se recoge en el Esquema Provisional de Temas Importantes de la demarcación del Ebro, reclama la finalización de las actuaciones pendientes y el impulso de aquellas aún no iniciadas.

Entre las obras consideradas prioritarias figuran los embalses de Almudévar, Mularroya y Montearagón, el recrecimiento de Yesa y las balsas laterales del Matarraña.

El Gobierno de Aragón ha reclamado asimismo que la planificación hidrológica del próximo ciclo no renuncie a la ampliación de la capacidad de regulación, en un contexto marcado por la creciente irregularidad climática y la mayor frecuencia de episodios de sequía.

En este sentido, ha planteado la necesidad de avanzar en regulaciones de carácter hiperanual, analizar alternativas en el sistema Gállego-Cinca para aprovechar recursos actualmente no asignados y reforzar la regulación en sistemas deficitarios de la margen derecha, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica necesaria para la modernización de regadíos y la implantación de nuevas actividades económicas.

En materia de regadíos, Aragón ha reiterado su propuesta de transformación de 13.678 hectáreas para el horizonte 2028-2033, con una necesidad hídrica máxima anual estimada de 111,35 hectómetros cúbicos, al considerar que el desarrollo del regadío es un elemento esencial para la vertebración territorial, la fijación de población y el impulso del sector agroalimentario.

CATÁLOGO DE ACUÍFEROS COMPARTIDOS

En cuanto a los asuntos del orden del día, se ha informado sobre la próxima aprobación del primer Catálogo de Acuíferos Compartidos, que afectará a varias masas de agua subterránea de la demarcación del Ebro y requerirá una gestión coordinada entre diferentes autoridades de cuenca. Este catálogo servirá además como base técnica para la futura actualización del Plan Hidrológico Nacional.

El Consejo ha informado igualmente sobre la revisión de los Planes Especiales de Sequía de las demarcaciones intercomunitarias, incluida la del Ebro, con el objetivo de actualizar los indicadores de sequía y escasez y mejorar los sistemas de previsión y respuesta ante episodios prolongados de falta de recursos.

Asimismo, se ha presentado el proyecto de orden que desarrolla el Sistema de Información de los Registros de Zonas Protegidas, destinado a garantizar la coherencia y accesibilidad de los datos ambientales, y la propuesta de regulación del Sello de gestión transparente del agua, un distintivo voluntario impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PERTE de digitalización del ciclo del agua.