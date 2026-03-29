Los Bomberos de la DPH controlan un incendio junto a la vía férrea en Monzón (Huesca)

Los Bomberos de la DPH en el incendio que se ha producido este domingo junto a la vía férrea en Monzón. - DPH

MONZÓN (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos de la DPH de los parques de Monzón, Sariñena y Fraga, en colaboración con dos cuadrillas y dos autobombas de Medio Natural del Gobierno de Aragón, intervienen en un incendio junto a la vía férrea en Monzón (Huesca) que dan por controlado pero todavía no está extinguido.

El alcalde de Monzón y presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado la zona del incendio, que ha quemado en torno a un kilómetro lineal de rastrojo y arbolado junto a la vía férrea dirección Tamarite. Han acudido también al lugar Policía Local de Monzón y Guardia Civil.

Las fuertes rachas de viento que sufre este domingo gran parte de la provincia altoaragonesa dificultan la extinción de este incendio a la par que han provocado hasta un total de ocho avisos en lo que llevamos de jornada --uno de ellos, en Grañén (Huesca) a causa de un fuego, no ha requerido finalmente la intervención de los Bomberos--.

Esta mañana los Bomberos de DPH han extinguido un fuego similar al de Monzón, también en paralelo a la vía férrea, que ha quemado en torno a 500 metros lineales de rastrojo.

También han actuado para apagar otro incendio de rastrojo cerca de unas viviendas de Torres del Obispo. Han ardido en torno a 500 metros cuadrados de superficie.

Además, se ha conseguido extinguir un incendio que ha afectado a un kilómetro lineal de cuneta en Santaliestra.

Los Bomberos de la DPH del parque de Barbastro han intervenido también para sanear un alero que se había desprendido en parte en la capital del Somontano.

Y, por último, también el parque de Barbastro junto al de Benabarre han intervenido en el incendio de una chimenea que ha afectado a la cubierta de una vivienda en una urbanización de La Puebla de Castro.