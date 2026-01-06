Los bomberos de la DPZ actúan en varias carreteras de la provincia por la borrasca Francis

ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han actuado este martes en varias carreteras de la provincia con motivo de la borrasca Francis. Han llevado a cabo labores de prevención en Cinco Villas, Tarazona y el Moncayo y Campo de Daroca.

Concretamente, los bomberos han esparcido sal en la carretera TV-818, en Orera; la AP-1403, en Ejea de los Caballeros; en la comarca de Tarazona; han informado sobre la presencia de hielo en la calzada en la carretera CV-927, de Anento a Lechón y la ZP-3403, en Aldehuela de Liestos, también en la carretera CV-670, que une esta localidad con Torralba de los Frailes.

También han echado sal en la carretera ZP-4309, de Sestrica a Viver de la Sierra; en la ZP-4505, de Monreal de Ariza a Alconchel de Ariza; entre Ariza y Sisamón, en la ZP-4503; entre Sisamón y Cetina (ZP-4409) y entre Huérmeda y Embid (ZP-4305).