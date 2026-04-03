Bomberos de la DPZ atienden cerca de 60 incidencias por fuertes rachas de viento desde el domingo

Bomberos de la DPZ atienden una incidencia en el pabellón de Alborge provocada por el fuerte viento
Bomberos de la DPZ atienden una incidencia en el pabellón de Alborge provocada por el fuerte viento - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 3 abril 2026 10:12
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ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han atendido casi 60 incidencias por las fuertes rachas de viento desde el pasado domingo en otras tantas localidades de la provincia, 6 de ellas este Jueves Santo.

Las principales causan han sido árboles caídos, apuntalamiento y saneamiento de muros y aleros, asegurar y retirar chapas de cubiertas de naves o marquesinas de gasolineras, placas solares de autoconsumo, canalones y tendidos eléctricos o telefónico.

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