Los bomberos de la DPZ finalizan la extinción de un incendio en una nave de almendras de Marracos

1124438.1.260.149.20261009192703 Bomberos DPZ - BOMBEROS DPZ

MARRACOS (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de la DPZ han finalizado esta tarde la extinción de un incendio que ha comenzado la noche pasada en una nave de almendras de la localidad de Marracos, donde han ardido varias toneladas de fruto seco almacenadas en dos naves colindantes.

La DPZ ha informado de que los bomberos han recibido el aviso a las 4.50 horas y se han desplazado al lugar con una bomba urbana pesada y un camión nodriza, trabajando junto con los bomberos del Ayuntamiento de Huesca.

Las labores de extinción han sido tediosas, ya que en primer lugar los bomberos han apagado el fuego de la parte del tostadero y después han ido sacando las almendras de las naves al exterior por montones con maquinaria de la empresa para ir refrigerándolas poco a poco.