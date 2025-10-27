Los bomberos de la DPZ se forman en reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de primeros auxilios

El curso de ha desarrollado en el parque de La Almunia de Doña Godina. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) se han formado en diferentes técnicas de primeros auxilios sanitarios mediante un curso impartido durante los meses de septiembre y octubre en el parque de La Almunia de Doña Godina.

A lo largo de seis jornadas, un total de 132 bomberos y oficiales han aprendido destrezas básicas en materias como el control de heridas sangrantes, la movilización cervical con el nuevo dispositivo X-Collar, la evaluación y revisión de víctimas con politraumatismos, la reanimación cardiopulmonar con desfibrilación automatizada segura y la colocación y el uso de torniquetes de distintas marcas y modelos.

Además, los participantes en el curso han tenido que poner en práctica todo lo aprendido en un ejercicio final en el que se simulaba un rescate de una víctima en un vehículo en el que los equipos han tenido que aplicar los protocolos de atención al trauma.

"Este curso forma parte del programa de formación de nuestros bomberos, que consta de 40 horas anuales, y ha estado orientado a actualizar los conocimientos en reanimación cardiopulmonar y a mejorar también otras técnicas que pueden ser muy útiles en la primera asistencia a las víctimas de un accidente de tráfico o de cualquier otra emergencia compleja", ha destacado el diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Alfredo Zaldívar, que recuerda que muchos veces los bomberos son los primeros en atender a los heridos hasta que llegan los servicios sanitarios.

La formación se ha dado en grupos de 24 personas y ha incluido tres talleres rotatorios con contenido eminentemente prácticos. El curso ha sido impartido por especialistas del Observatorio Aragonés de Cardioprotección Pública, entidad acreditada y especializada en formación sanitaria y emergencias con metodología basada en la simulación clínica avanzada y el entrenamiento por competencias.