Los bomberos de la DPZ trabajan en la extinción del incendio que afecta a la locomotora de una AVE en Ricla

Locomotora de un AVE Madrid-Barcelona-Figueras incendiada a la altura de Ricla. - DPZ

RICLA (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) trabajan en la extinción del incendio que ha afectado a la cabeza tractora y la parte más próxima del siguiente vagón de un tren AVE con destino a Figueras (Gerona) que se encuentra parado en Ricla (Zaragoza).

Fuentes de la DPZ han informado de que a su llegada ya habían sido desalojados los 380 pasajeros y que no ha habido que lamentar daños personales, aunque una mujer ha sido asistida por mareos.

El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona está cortado en ambos sentidos y ya se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria.