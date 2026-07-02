Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un concesionario de Zaragoza, en el que han ardido varios vehículos

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza están trabajando ahora mismo en la extinción de un incendio en el concesionario Zarauto, ubicado en la carretera de Madrid, donde han ardido varios vehículos.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, hasta el lugar se han desplazado dos unidades de mando y comunicaciones, dos bombas nodrizas pesadas, una autoescala, una ambulancia, un furgón de salvamento, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y una bomba pesada mixta.