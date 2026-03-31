Los Bomberos de Zaragoza atienden más del 60 incidencias por el fuerte viento

Camión grúa de Bomberos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza han atendido más de 60 incidencias provocadas por el fuerte viento, siendo la jornada que más servicios han llevado a cabo desde que el intenso Cierzo soplara en la ciudad desde el pasado sábado.

Además, de los 60 servicios atendido relacionados con el viento, los Bomberos de Zaragoza tienen "en cola" otros 30 más, que irán resolviendo en función de la prioridad.

Las llamadas al 080 se han acumulado, sobre todo, entre las 16.00 y las 18.00 horas, que es cuando más fuerte ha soplado el cierzo, afectando a todos los distritos y barrios.

La mayoría de las incidencias han sido caída de ramas y árboles en Las Fuentes y en Peñaflor, desprendimientos de placas solares y cascotes, y caída de vallas, andamios y chapas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este martes el Plan Municipal de Emergencias en nivel amarillo y que lo volverá a activar este miércoles entre las 11.00 y las 20.00 horas, ya que el viento tampoco dará tregua mañana. Durante ese tramo horario, los parques permanecerán cerrados al tránsito de los ciudadanos.