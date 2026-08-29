Borja inaugura su pabellón polivalente tras invertir más de un millón de euros del plan PLUS de la DPZ - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Borja ha inaugurado este sábado su nuevo pabellón polivalente para cuya construcción y puesta en marcha se han invertido un millón de euros financiados casi en su totalidad gracias al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación de Zaragoza (DPZ).

Las nuevas instalaciones municipales disponen de 1.250 metros cuadrados y cuentan con una pista de frontón cubierta y otra polideportiva en las que además de la práctica deportiva se llevarán a cabo todo tipo de actividades culturales y de ocio.

"Hoy es otro día importante para Borja. Este nuevo pabellón está pensado para ofrecer a los vecinos no solo unas instalaciones deportivas de primera sino un espacio donde poder disfrutar de numerosas actividades festivas que hasta ahora se llevaban a cabo en el pabellón polideportivo y que se solapaban con la agenda deportiva", ha destacado el alcalde de Borja y diputado provincial Eduardo Arilla.

El nuevo pabellón polivalente ha contado con un presupuesto de casi un millón de euros. De ellos, 900.000 euros han sido aportados por la Diputación de Zaragoza a través de diferentes anualidades del plan PLUS desde 2024 hasta 2027.

"Nuestro objetivo como ayuntamiento es dotar a Borja de los mejores servicios para que la vida de nuestros vecinos sea lo mejor posible. En este pabellón los borjanos van a disfrutar de todo tipo de actividades y eventos, desde discomóviles hasta ferias como la de comercio", ha resaltado Arilla.

"Se trata de un espacio de uso polivalente abierto a diferentes posibilidades. Lo que queríamos era contar con un espacio municipal en el que poder celebrar cómodamente actos festivos y de ocio sin tener que interrumpir los partidos y actividades deportivas en el pabellón polideportivo", ha explicado el alcalde.

Además de estos actos en las instalaciones podrán celebrarse todo tipo de partidos y entrenamientos en la pista polideportiva y en el frontón cubierto de lunes a viernes.