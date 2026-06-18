Borrell apuesta por "reducir la dependencia en energía y defensa" de Europa para lograr la autonomía estratégica

El ex alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista Josep Borrell, durante la celebración de la primera jornada del Congreso "La oportunidad del futuro", a 18 de junio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Este e - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024), Josep Borrell, ha opinado que Europa ha de "reducir su dependencia energética y en defensa", entre otras recomendaciones para alcanzar la autonomía estratégica, en un contexto mundial marcado por las actuaciones en Oriente Medio del "energúmeno" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Borrell ha intervenido este jueves en el congreso 'El mundo que viene', organizado por Fundación Ibercaja en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Ha participado en una mesa redonda junto al expresidente de México (2006-2012), Felipe Calderón, y el ex primer ministro de Corea del Sur (2009-2010) y presidente del Korea Insitute for Shared Growth, Un-Chan Chung.

En su turno de palabra, Josep Borrell ha ahondado en los retos que se le plantean a Europa en el marco geopolítico actual para trasladar que ha de "reforzar" su economía, creando capacidad de acción contracíclica permanente, constante", algo que "no tenemos desde la crisis del euro", además de "acelerar la transición energética hacia las renovables", y no "frenarla, como están intentando en Europa "la mayoría de la extrema derecha".

También ha defendido la necesidad de "prepararse a marchas forzadas para un retiro militar de Estados Unidos de Europa", porque "se van a ir y hay que prepararse para sustituirles"; así como tener capacidad de "fuerzas para acción inmediata en algún punto particular cuando se produce una crisis local", puesto que "seguimos sin tener una mínima capacidad de intervención militar que siempre hemos dicho que queríamos tener".

"Ahora soñamos y divagamos con ejércitos europeos de 100.000 hombres, pero somos incapaces de movilizar 5.000", ha criticado, para agregar que Europa, igualmente, ha de cambiar su posición política con respecto "al Gobierno supremacista y genocida de Israel". Del mismo modo, ha rechazado "entrar en una guerra comercial con China", porque "el coste sería muy elevado para Europa y España".

Ha recalcado que, en definitiva, su propuesta central para alcanzar la "autonomía estratégica" de Europa pasa por "reducir nuestras dependencias, que son muchas". Ha detallado que Europa es especialmente dependiente en materia energética y "todavía más" en defensa, "porque no hay ningún un ejército europeo que pueda movilizarse en una campaña militar si no cuenta con el apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos".

Ha explicado que "todo el 'cloud' está en manos americanas y si mañana nos lo cortan, nos quedamos a ciegas", para aclarar que las "grandes empresas de inteligencia artificial son de EEUU, China o Corea". De hecho, ha considerado que "hay que quitarse el sombrero" ante Corea y "aplaudirla" porque lo que han conseguido en los últimos años es "milagroso y deslumbrante" en materia de desarrollo tecnológico". "Junto con China y Taiwán tienen la llave de las cosas que nos hacen funcionar", ha agregado Borrell.

"FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA"

Ha reconocido Josep Borrell "falta de voluntad política y unidad" en la Unión Europea, argumentando que "son 27 --países-- y cada uno ve el mundo diferente", pero pretendemos "decidir por unanimidad y así no se decide nada en materias importantes". Se ha referido a la ayuda a Ucrania como un caso excepcional.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024) ha puesto el foco en la "división" que hay en Europa y "nuestras sociedades no tienen suficiente sentido de riesgo ante la amenaza".

En este sentido, Borrell ha puesto "una nota de optimismo" ante la situación actual: "Europa es una de las partes del mundo en las que mejor se vive".

"Tenemos las tres cosas que todo el mundo quisiera tener: "mucha" libertad política, garantizada por un andamiaje de derechos y libertades, jueces; una prosperidad económica envidiable; y somos una sociedad muy cohesionada, con un sistema fiscal distributivo", ha observado, para aseverar que Europa es "un imán que atrae a la gente y a los estados".

Además, "tenemos una avalancha de personas que quieren venir aquí y a algunas las necesitamos, porque envejecemos". Así que "necesitamos incorporar inmigrantes y tenemos dependencias insostenibles que podríamos reducir si nos pusiésemos a la tarea", ha manifestado Borrell, para proponer la --dependencia-- tecnológica como una de ellas.

"A lo mejor hay que invertir más en ingeniería en lugar de en segundas residencias", ha señalado, para instar a "reorientar nuestros flujos de invresión". En Europa "no tenemos grandes campeones tecnológicos" mientras que otros continentes sí los tienen porque viven en un "ecosistema" que les ha permitido "inventar las cosas que mueven nuestro mundo", ha apuntado.

ADVERSARIOS, NO ENEMIGOS

Para el correcto funcionamiento de una democracia, ha desgranado Borrell, "que el otro sea adversario, no enemigo" y entonces es difícil el diálogo. En la actualidad política de Europa y España en particular, "el diálogo democrático se ha desvanecido", ha reafirmado, hasta convertirse en "una sucesión de insultos y descalificaciones" carente de "argumento".

"Hemos entrado en una dinámica de descalificación en España que parece que solo tiene dos opciones de gobierno: un PP asociado con Vox o un PSOE asociado y dependiente a grupos nacionalistas de izquierda".

"Después de las próximas elecciones lo único que podemos aspirar --en España-- es a repetir lo que tenemos o irnos a una cosa que muchos rechazan porque les da miedo", ha anotado Borrell, para criticar que son las únicas porque "es imposible establecer ninguna clase de diálogo entre los grandes partidos tradicionales de este país".

Por último, ha creído "necesario y urgente" restaurar la "capacidad de diálogo y acuerdo" tanto en España como en Europa, mientras que, de cara al exterior, "tendríamos que tener clara la idea de lo que somos en el mundo postoccidental".