Bravo responde al PSOE que "deje de meter cizaña" con las políticas de juventud de Zaragoza, que "son un éxito"

Archivo - Escenario interior de Zaragoza Joven - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha reclamado al grupo socialista que "si no quiere reconocer el éxito" de las políticas de juventud, deje, al menos, de "meter cizaña" a un nuevo modelo que está funcionando, como demuestran los datos, que se ha explicado desde el primer momento y que sigue lo indicado en la Estrategia Joven 2030.

"Estamos escuchando a los jóvenes para que las actividades programadas cumplan con sus intereses e inquietudes, y eso les anime a acercarse y a participar en un ocio saludable que les enriquezca y les permita conocer a otros chicos y chicas de la ciudad", ha comentado.

Bravo ha recordado que, por primera vez, se ha creado un Laboratorio de Participación estable para que los propios jóvenes diseñen con los técnicos del Servicio de Juventud la programación, algo que está dando muy buenos resultados. Solo en la programación de verano han participado 825 jóvenes y el Ayuntamiento presentará en los próximos días la extensa programación que tiene prevista para este otoño dirigida a los jóvenes, ha expuesto.

"Seguimos trabajando con mucha ilusión por los jóvenes de la ciudad y estamos consiguiendo que cada vez más participen en las actividades", ha concluido.