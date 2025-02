Buj, "asombrada" por las declaraciones del PSOE Teruel sobre el ascensor del barrio del Carmen

TERUEL 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se ha mostrado "asombrada" por las declaraciones vertidas este domingo por los integrantes del grupo socialista en el Consistorio turolense respecto al ascensor del barrio del Carmenc que "demuestran --ha dicho-- su desconocimiento acerca de este proyecto que se inició en 2017, año en el que ya se mantuvieron distintas reuniones con los vecinos del barrio".

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel ha afirmado que el equipo de gobierno popular de Emma Buj "no puede acreditar documentalmente el supuesto proceso participativo sobre el ascensor del Carmen en el que, según el teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, los vecinos tomaron la decisión de eliminar la parada intermedia".

Buj ha manifestado: "Creo, sinceramente, que el Partido Socialista en la ciudad de Teruel no ve más allá de sus zapatos, por decirlo finamente, o dicho de otra manera, no ve más allá de la semana anterior". Ha invitado al grupo socialista a "molestarse en hacer su labor de oposición y buscar los antecedentes de cualquier proyecto porque hoy en día todo está en Internet y, por tanto, no tienen ni que levantarse de la silla para hacer ese trabajo".

Buj, que ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno de este lunes, ha recordado que el ascensor del barrio del Carmen es un proyecto que se comenzó a trabajar en el año 2017, cuando se encargaron propuestas a un técnico de la ciudad que ya había diseñado el ascensor de San Julián.

En esas propuestas aparecían distintas opciones para comunicar el centro con el barrio del Carmen como la de crear unas pasarelas por la Andaquilla o hacer un ascensor como el de San Julián, es decir, que enlazara por encima de la Andaquilla, que es la opción que definitivamente se está ejecutando porque contó con el visto bueno de los vecinos del Carmen.

En ese proyecto original elegido por los vecinos no se contemplaba ninguna parada intermedia, ha afirmado la alcaldesa, que ha mostrado varios recortes de prensa del año 2017 sobre las reuniones secundadas con la Asociación del Barrio del Carmen, en los que se apreciaba una importante afluencia de vecinos del barrio.

En esas reuniones --ha explicado Buj-- la propuesta de las pasarelas fue desechada porque se veía poco práctica. Por tanto, "nos quedamos con las propuestas similares a las del ascensor de San Julián y del Óvalo que se explicaron también en la Comisión de Infraestructuras en 2017, donde había miembros del Partido Socialista, y son las que finalmente se enviaron a Patrimonio".

PARADA INTERMEDIA

La alcaldesa ha insistido en que en todas esas reuniones nunca se habló de una parada intermedia porque no la recogía ninguna de las propuestas y, por ello, no fue ni objeto de debate ni de petición por parte de los vecinos como intentan ahora hacer ver los ediles socialistas.

Sí que ha recordado Emma Buj que al redactar el proyecto, el equipo ganador del concurso propuso introducir esa parada intermedia como una cuestión más estética y turística que técnica. Ahora se está tramitando un modificado de ese proyecto porque se ha visto que técnicamente no es posible la parada intermedia, motivo por el que no se ha sometido a ningún proceso de participación ciudadana.

Además, ha arremetido contra los concejales socialistas, de los que ha dicho que "no son capaces ni de buscar los antecedentes de proyectos tan importantes como el ascensor del Barrio del Carmen con el Centro Histórico". "No sé si es que están mucho más ocupados en sus cuestiones internas, ahí ni entro ni salgo, pero sí que digo que tienen una responsabilidad para hacer bien su trabajo y con la ciudadanía".

ACUDIR A LA JUSTICIA DE ARAGÓN

Buj ha calificado de "ridículo" que amenacen diciendo que van a acudir a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, porque no se ha hecho un proceso de participación ciudadana y les ha pedido "un poquito de seriedad, porque hoy está todo en Internet y también las actas de las propias comisiones del Ayuntamiento".

También ha tenido palabras para algunos integrantes de las candidaturas de Teruel Existe, en referencia a sus declaraciones sobre este asunto. "Parece que no les gusta que se hagan cosas buenas en la ciudad de Teruel y siempre tienen que intentar sacar algún 'pero' para cuestionar al equipo de gobierno". Buj ha recalcado que "la oposición debe hacer su labor pero les ha pedido que lo hagan con información".

TÉCNICAMENTE INVIABLE

Será en la Comisión Informativa donde se explique ese modificado del ascensor del Carmen, ha adelantado la alcaldesa, quien ha añadido que se trata de una obra construida en un terreno complejo en el que ha aparecido un piedra de gran dureza que ha ralentizado el proceso de obras.

La regidora ha enfatizado que un túnel es fácil hacerlo cuando hay mucha tierra por encima, "cuanta menos tierra tienes más difícil porque hay más posibilidad de que se hunda". "Todas estas explicaciones --ha agregado-- se darán en la Comisión Informativa porque el Partido Socialista comete otro error cuando da por hecho que el modificado está ya hecho y lo cierto es que está todavía por hacer".

La alcaldesa ha apuntado que se considera una persona optimista por naturaleza y, lo importante es que una obra que estaba recogida en el Plan General de 1985 por fin sea una realidad gracias al equipo de gobierno del Partido Popular, "el único capaz de sacar adelante una de las obras más complejas técnicamente de las que se han realizado en los últimos años en la ciudad de Teruel".

"Esta obra va a cambiar la movilidad y la conectividad del centro histórico con otras zonas de la ciudad y también va a mejorar y revalorizar el barrio del Carmen y sus viviendas", ha asegurada

Preguntada por el proyecto del ascensor que comunicará el Ensanche con San Julián,Emma Buj, ha resaltado que se está trabajando en un proyecto ambicioso para mejorar toda la ladera que sujeta la muela del Ensanche, la que se ve desde los viaductos y desde la Ronda.

"Se están haciendo estudios geotécnicos para saber la estabilidad de esos terrenos que, más adelante, serán muy útiles para decidir que tipo de ascensor es el más idóneo para instalar en ese terreno", ha concluido.