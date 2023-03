Buxadé (VOX) aboga por "cuidar los barrios como garantía de la propiedad, la seguridad y la libertad"

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Acción Política y eurodiputado por VOX, Jorge Buxadé, ha indicado que "es fundamental cuidar los barrios como garantía de la propiedad, la seguridad y la libertad", en un acto que la formación ha celebrado en la plaza del Justicia de la capital aragonesa, y en el que también han participado el candidato al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el candidato al

Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo.

Buxadé se ha referido a la importancia que tienen los municipios dentro del modelo de Estado que propone VOX y ha trasladado que "es necesario cuidar lo municipal y lo nacional frente a quienes se han convertido en rehenes de las Comunidades Autónomas".

Ha continuado diciendo que "para nosotros lo más importante es cuidar los barrios, la seguridad, las infraestructuras, los servicios públicos y todo aquello que, por desgracia, estos últimos cuatro años el Gobierno de Aragón y de Zaragoza han abandonado y han mantenido esa sumisión a las políticas globalistas que en VOX denunciamos".

Buxadé ha asegurado que el objetivo de VOX "es crecer en el porcentaje de voto respecto de las últimas elecciones municipales y, en la medida de lo posible y siempre que podamos, participar de los gobiernos municipales para poner en marcha las políticas en las que nosotros creemos".

ARAGÓN "NO SOPORTARÁ" OTRO GOBIERNO DEL PSOE

Por su parte, el candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha explicado que Aragón "ha sido una de las Comunidades más leales y la que menos hemos recibido, hemos sido víctimas de una injusta redistribución de la riqueza porque somos pocos y en el tablero electoralista de los grandes partidos, PP Y PSOE, nos ven como un número reducido de votos".

Nolasco ha lamentado que "seamos la Comunidad que tiene peores carreteras de toda España, la inversión en nuestras infraestructuras es nula, somos los que más pagamos de impuestos de sucesiones y donaciones y de impuesto de patrimonio, no se dan facilidades a los autónomos y no existe una ventanilla única para este tipo de gestiones, además de no informar correctamente de las ayudas europeas, lo que hace que la mayoría de estas ayudas se pierdan, que

lleguen".

"Señor Lambán, señor Sánchez, ser pocos no es ser poco, tenemos los mismos derechos que un señor que vive en Bilbao o en Madrid", ha espetado.

El candidato al Gobierno de Aragón ha terminado su intervención pidiendo a los aragoneses "un último gran esfuerzo, Aragón no soportará otros cuatro años de gobierno socialista. Será un Aragón diferente y peor".

LOS MUNICIPIOS; BASE DE LA CONVIVENCIA

El candidato de VOX al Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo,ha reconocido que "los municipios son la base de la convivencia, porque todo lo que importa a los ciudadanos, lo que les afecta en su vida cotidiana, se decide desde los municipios".

Ha opinado que los ciudadanos les piden a los políticos cosas más tangibles y cercanas, "y no esos postulados de izquierdas, que casi siempre asume el Partido Popular, mediante los cuales quieren cambiarnos nuestros hábitos y nuestra forma de vida".

Calvo ha citado que VOX ha conseguido en Zaragoza, en diferentes negociaciones presupuestarias, "importantes rebajas de impuestos, como el IBI o el impuesto de circulación, ayudas en el alquiler para jóvenes, más cámaras de videovigilancia en los barrios conflictivos o la creación de la Oficina Antiokupación".

Además, el candidato ha desvelado los retos que VOX plantea para la próxima Legislatura en la provincia de Zaragoza: "Trabajaremos para potenciar la red de cercanías del área metropolitana de Zaragoza, la conexión con la vecina ciudad de Huesca y, por supuesto, las conexiones aéreas desde el aeropuerto de Zaragoza".