Calatayud crece en población y supera los 20.300 habitantes, según el INE

Archivo - Vista de Calatayud. - EUROPA PRESS - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Calatayud ha crecido en población en el último año con 184 personas más. Este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha comunicado la que se considera la cifra oficial de población. Son 20.342 habitantes a 1 de enero de 2026. En la misma fecha de 2025 la cifra que se comunicó fueron 20.142 habitantes.

Anualmente se revisa el Padrón Municipal por parte del INE y el resultado suele notificarse en el mes de marzo a los Ayuntamientos para que puedan presentar reparos. Y es que esta cifra oficial es la referencia legal y estadística válida para el Estado. Esa posibilidad de alegar se ejerció por parte del consistorio y finalmente la cifra oficial y publicada de 1 de enero de 2025 fue la de 20.158 vecinos.

Desde el año 2021 la población de la capital bilbilitana se ha incrementado en 472 personas. El año pasado volvían a superarse los 20.000 habitantes, una cifra que es umbral como otras por encima y por debajo, porque determinan o marcan la financiación y subvenciones que reciben los Ayuntamientos, así como la representación municipal de los mismos.

Con esta población, la ciudad bilbilitana se elige a 21 concejales y no a 17, que son los establecidos para municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes.