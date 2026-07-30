La campaña de excavaciones en El Forau de la Tuta (Zaragoza) descubre otros 40 metros cuadrados de mosaico romano

El pasado sábado, 25 de julio, el municipio de Artieda acogió la jornada de puertas abiertas con 270 participantes - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de El Forau de la Tuta, en la localidad zaragozana de Artieda, concluirá este viernes con nuevos hallazgos que permiten avanzar en el conocimiento de la antigua ciudad romana. Entre ellos destaca el descubrimiento de otros 40 metros cuadrados de un mosaico de composición geométrica en blanco y negro, interpretado como parte del 'frigidarium' de un monumental edificio termal.

Este nuevo hallazgo amplía la superficie del mosaico localizado en las campañas de 2021 y 2022, cuando se identificaron los pavimentos correspondientes al 'vestibulum' y al 'apoditerium/frigidarium' del complejo termal.

El investigador ARAID Jorge Angás, coordinador de los trabajos arqueológicos, junto a Paula Uribe, Lara Íñiguez y María Ángeles Magallón, ha destacado que el equipo cierra la campaña "muy satisfecho" por los resultados obtenidos.

"Cuando pensábamos que el mosaico estaba ya agotado, nos han aparecido 40 metros cuadrados más en un estado de conservación excelente, a lo que se suma el descubrimiento también de nuevas cloacas", ha explicado Angás.

La dirección científica del proyecto se desarrolla de forma conjunta entre el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, el grupo de investigación Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico del Valle del Ebro y el Institut Ausonius CNRS-Université Bordeaux Montaigne.

NUEVO SECTOR DE EXCAVACIÓN

La campaña de este año ha incorporado como principal novedad la apertura de un segundo sector de excavación, seleccionado a partir de los resultados obtenidos mediante técnicas no invasivas de teledetección.

Estos trabajos han permitido contrastar sobre el terreno la magnitud del asentamiento romano y seguir avanzando en el estudio de su extensión, su organización interna y su evolución histórica.

Los avances pudieron conocerse durante la jornada de puertas abiertas celebrada el pasado 25 de julio, que reunió a 270 visitantes. Durante la actividad, el equipo investigador explicó tanto los principales hallazgos como las metodologías empleadas durante la excavación.

La jornada ha incluido además actividades didácticas en el propio yacimiento y en la ermita de San Pedro, dentro del carácter formativo del proyecto, en el que este año han participado 16 estudiantes de la Universidad de Zaragoza.

Como novedad, también se ha estrenado un audiovisual dedicado a la historia de El Forau de la Tuta, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Aragón, que repasa la evolución de las investigaciones desde los primeros indicios arqueológicos hasta las campañas más recientes.

La campaña arqueológica ha contado con financiación del Ayuntamiento de Artieda, el Gobierno de Aragón, la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, además del Institut Ausonius CNRS-Université Bordeaux Montaigne y la Universidad de Zaragoza.