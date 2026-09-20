La campaña 'Vuelta al cole' de Volveremos genera 19,3 millones de euros en ventas en el comercio de Zaragoza

Archivo - La cifra de ventas supone un incremento respecto a la campaña Vuelta al cole de 2025, cuando se alcanzaron 17.188.000 euros en ventas. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Volveremos 'Vuelta al Cole' de Zaragoza, que ha finalizado el pasado miércoles tras siete jornadas de intensa actividad en el pequeño comercio, ha tenido una buena acogida de este programa entre los vecinos que eligen los negocios de su barrio para hacer sus compras. En total, y en los siete días que ha durado la campaña, cerca de 66.523 familias han realizado compras por valor de 19.372.000 euros.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, ha explicado que esta cifra de ventas supone un incremento respecto a la campaña Vuelta al cole de 2025, cuando se alcanzaron 17.188.000 euros en ventas.

Si a esta campaña sumamos el impacto de la primera edición del Volveremos de este año, celebrada el pasado mes de junio, se extrae que 84.500 usuarios únicos han realizado compras relacionadas con Volveremos en los comercios adheridos, generando 34.915.000 euros en ventas.

En cuanto al número de establecimientos, más de 2.100 comercios ya han realizado durante 2026 alguna ventas relacionada con Volveremos, extendiendo el impacto del programa entre el tejido comercial de la ciudad, ha indicado Gimeno.

"El hecho de que más de 2.100 establecimientos hayan registrado este año alguna venta vinculada al programa demuestra el alcance de esta iniciativa y su capacidad para generar actividad en el pequeño comercio", ha apuntado Gimeno, quien ha destacado que detrás de cada compra hay un negocio de proximidad que "mantiene su actividad, genera empleo y contribuye a dinamizar la vida de nuestros barrios".

Por último, ha animado a gastar la cantidad almacenada en los monederos de la aplicación. De momento, se han utilizado 801.420 euros en 2026, por lo que todavía quedan 1.700.000 euros para compras realizadas hasta el 31 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo. De este modo, el saldo disponible en los monederos permite que el efecto de las campañas de Volveremos continúe más allá del periodo concreto en el que se generan las compras, "manteniendo capacidad de gasto en los comercios adheridos", ha precisado.

El Gobierno de Zaragoza ha mantenido, desde que concluyó 2025, un diálogo continuado y una planificación conjunta con todos los representantes de los comerciantes de Zaragoza para establecer los calendarios del programa general, lo que ha permitido introducir campañas en los momentos más adecuados para beneficiar a los clientes y a quienes regentan estos negocios locales.