Las campanas y las jotas coronan el Encuentro de la Virgen de la Esperanza y el Cristo Resucitado en la plaza del Pilar

Escenario en la plaza del Pilar durante el Encuentro Glorioso entre la Virgen de la Esperanza y el Consuelo y el Cristo Resucitado en el Domingo de Resurrección con el que acaba la Semana Santa zaragozana. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar se ha llenado de emoción y alegría durante el Encuentro Glorioso entre la Virgen de la Esperanza y el Consuelo y el Cristo Resucitado en la procesión que culmina la Semana Santa zaragozana.

En un Domingo de Resurrección por fin verdaderamente primaveral, soleado y con una temperatura por encima de los 20 grados, tras los días de cierzo helador, miles de personas han acompañado a la Real Hermandad del Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, y a los hermanos y hermanas del resto de cofradías y hermandades representadas, en la procesión más jubilosa de las celebradas durante estos nueve días de pasión porque anuncia la resurrección de Cristo para esperanza de los creyentes.

El desfile ha partido puntual a las 11.15 horas de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, en la plaza del Justicia, donde la emoción contenida se ha desbordado una vez se han abierto las puertas del templo y, bajo el toque lento de salida, han comenzado a aparecer los integrantes de la Hermandad con la cara descubierta y vestidos con la característica túnica blanca y la correa agustinianas y el tercerol azul celeste, capelina del mismo color en el caso de los niños, de abundante presencia estos por su vinculación con el colegio San Agustín.

Los tambores, bombos y timbales de los cofrades --entre ellos, la consejera municipal Sara Fernández-- han animado su toque con la aparición por el dintel de la puerta de San Cayetano de la Virgen de la Esperanza y el Consuelo, la talla de abedul finlandés obra de Jorge Albareda que muestra a María como una sencilla mujer hebrea en edad madura vestida con una túnica y un manto de tonos verdes, de pie sobre un lecho de flores blancas, en una pose con las manos abiertas con la que parece se apresta a caminar.

El paso, transportado únicamente por hermanas como marca la tradición de la Hermandad agustiniana, portaba las cuatro nuevas cartelas obra del escultor Víctor Carazo --la de la Advocación de la Esperanza, con una María embarazada junto al regazo de José; la de la Consolación de la Virgen a su hijo, éste en el suelo tras haber tropezado; la que muestra a la Virgen de la Consolación y correa, entregándole este objeto a Santa Mónica; y el encuentro glorioso entre Cristo resucitado y su madre.

Por detrás del paso, han desfilado mujeres vestidas de riguroso negro y mantilla blanca esperanza, a juego con los claveles que portaban.

Sobre la plaza del Justicia se han desplegado los instrumentos en dos secciones y la procesión ha iniciado entonces su breve recorrido de ida por el centro de la capital aragonesa --calle Manifestación, Alfonso I y plaza del Pilar--, con el tiempo medido para representar la escena del encuentro entre madre e hijo bajo el toque de las campanas de la Basílica del Pilar de las 12.00 horas.

CARA A CARA DE MADRE E HIJO EN LA PLAZA DEL PILAR

Allí aguardaba su llegada el imponente Cristo Resucitado tras la Vigila Pascual del Sábado Santo. La figura, de tres metros de altura y tallada igualmente en madera de abedul finlandés, parece levitar sobre un manto de flores naranjas. Una obra inspirada en el Cristo Redentor del escultor de Juan de Ávalos que se puede admirar en la Parroquia de Santa Rita de Casia.

Tras acceder a la plaza del Pilar por el lateral de la Bola del Mundo, ha tenido lugar el esperado Encuentro Glorioso, culminación de la Semana Santa zaragozana, que ha sido saludado por el repique de campanas del Pilar y el exultante redoble de la reunión cara a cara entre madre e hijo, éste ya resucitado.

El reencuentro, al que ha asistido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado paso al rezo 'Regina cæli' o 'Reina del cielo' en honor a la Virgen a cargo del arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano, y el pregón de Pascua, un animoso texto escrito por el vicepresidente y delegado de recorridos de la Junta de Cofradías de Zaragoza, Pedro Elipe Puértolas, ausente por un problema de salud, por lo que ha sido leído por el Hermano Rector de la Real Hermandad del Cristo Resucitado, Carlos Pardos.

La alcaldesa ha destacado "la extraordinaria participación ciudadana y el ambiente de convivencia que se ha vivido en toda la Semana Santa", y ha subrayado que "Zaragoza ha vuelto a demostrar su profunda fe, el arraigo de sus tradiciones y la riqueza de su patrimonio cultural".

Las jotas del grupo Carisma Aragonés han culminado el acto en la plaza del Pilar antes de que la procesión haya emprendido la marcha hacia el Colegio San Agustín, sede de la Hermandad del Cristo Resucitado, protagonista del Cartel de la Semana Santa 2026.

Las figuras de la Virgen y el Cristo han entrado triunfales en las dependencias agustinianas, antes de que sean retornadas a la entrañable Capilla Rotonda del céntrico colegio zaragozano.