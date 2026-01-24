El Campeonato de España de Beatbox reúne en el Túnel al talento local y a las figuras internacionales más destacadas

Uno de los participantes en el Campeonato de España de Beatbox celebrado en el Túnel. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa acoge la celebración del Campeonato de España de Beatbox, un evento que atrae a treinta artistas de todo el país y que se celebra este sábado 24 de enero en El Túnel de Oliver, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

De esta forma, Zaragoza se convierte en el epicentro de esta técnica a nivel nacional, reafirmando su compromiso con el beatbox y el crecimiento de un circuito competitivo con estándares internacionales.

Este evento forma parte de la programación diseñada por el Ayuntamiento para ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio saludable y cuenta con la presencia de la concejal de Juventud, Ruth Bravo.

Se trata del torneo de este arte vocal de mayor prestigio y repercusión del país, capaz de atraer a los artistas nacionales más destacados. El año pasado, se celebró también por estas fechas con la asistencia de 632.

El beatbox trabaja el sonido vocal y la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo a través de la propia voz. Se trata, por tanto, de una disciplina artística que crea música y ritmos de percusión por medio de imitación de sonidos, especialmente de instrumentos musicales como la batería, bombo, platillos o caja de ritmos, entre otros.

La final ha reunido a casi 30 participantes de toda España, de entre 16 y 34 años, que se enfrentarán en las categorías de Solo, Tag Team y Loopstation, en una jornada intensa donde la creatividad vocal, la técnica y la puesta en escena serán decisivas.

En esta edición, destaca la fuerte presencia de talento local. Tres beatboxers de Zaragoza han conseguido clasificarse para la final, entre ellos un competidor originario del barrio Oliver, donde se encuentra la propia sala El Túnel. Juano compite en la categoría Solo, mientras que Sasu y Winax lo hacen como pareja con el nombre de Vodkarbonara.

La consolidación del campeonato en Zaragoza ha generado un fuerte impacto en la escena local, impulsando la participación de artistas de la ciudad y visibilizando el beatbox como una disciplina con espacio propio en la cultura urbana y musical.