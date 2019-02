Campoy (PP) anima a "decir en las urnas" a Pedro Sánchez que "basta de sinrazón"

Publicado 16/02/2019 17:44:00 CET

El presidente provincial del PP Zaragoza, Javier Campoy, ha animado este sábado a "decir en las urnas" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "basta de sinrazón". Ha participado en la Convención de Economía y Empleo del PP en Zaragoza, que ha protagonizado el presidente de este partido, Pablo Casado.

"Este es el momento de frenar esta sinrazón y se lo vamos a decir en las urnas" a Sánchez, ha planteado Campoy, subrayando que le han pillado "con las manos en la masa, negociando con Torra, poniendo precio a nuestro país, haciendo cualquier cosa por mantenerse en el poder, poniendo en jaque nuestra democracia y la Constitución", lo que "no va a suceder" otra vez, ha aseverado.

Ha criticado a Sánchez por su "traición a España" al acceder al nombramiento de un relator para dialogar con la Generalitat de Cataluña, así como su "apego al sillón", tras lo que ha ironizado al afirmar que es "un presidente moderno, más de Falcon que de caravanas electorales".

Según Campoy, Sánchez pasa por alto datos como los relativos al empleo y el crecimiento económico al hablar de sus "éxitos y logros", así como la manifestación por la unidad de España celebrada el domingo de la semana pasada en Madrid.

MAL SUEÑO.

Ha afirmado que "no hay proyecto político, no hay principios, no se respetan las instituciones", añadiendo que "este mal sueño comenzó hace cuatro años" en Aragón, en alusión al Gobierno autonómico de Javier Lambán, argumentando que "los pactos del PSOE con la extrema izquierda han traído la peor etapa para el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA" con "el super-barón del PSOE".

Ha criticado el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel), "que miles de familias se queden sin trabajo, sin recursos y sin futuro por un cierre que ya inició Zapatero", convirtiéndose esta provincia en "el máximo exponente de la España vacía, un fracaso".

Javier Campoy ha recordado que el proyecto del tren EVA se ha retrasado, al tiempo que ha arremetido contra la política fiscal del PSOE y la política de carreteras de Lambán. Del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha dicho que "si le dejamos, desmilitariza la Academia General Militar y expropia La Seo".