Canales (PSOE) alerta de que "la reintroducción del lince sigue acechando al territorio" de Monegros

SARIÑENA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE Monegros ha calificado de "tomadura de pelo" la reunión convocada el próximo día 22 de octubre en Lanaja para abordar el proyecto de reintroducción del lince ibérico, que "sigue acechando al territorio", ha afirmado la diputada autonómica Lorena Canales.

"Las Cortes de Aragón rechazaron en abril que se hiciera en nuestra comarca, respetando así la opinión mayoritaria de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil monegrina, y pese a eso, la amenaza sigue acechando a nuestro territorio".

"La verdad es que este ninguneo es inaceptable. Ya sabíamos que al director general le daba igual la opinión mayoritaria de los monegrinos, pero que ahora también se salte a la torera una PNL de las Cortes de Aragón es inaudito". El PSOE ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida, en este sentido, al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.

Lorena Canales ha explicado que el acuerdo alcanzado en las Cortes de Aragón "dejaba muy claro que debía no solo escucharse, sino también tenerse en cuenta la posición de quienes habitan las zonas afectadas por esta iniciativa".

La diputada ha apuntado que "el PSOE siempre ha estado de acuerdo con la reintroducción del lince, ya que forma parte de la Estrategia para la conservación de esta especie en España y Portugal, pero con un matiz: que se haga en aquellas zonas que ofrezcan las condiciones idóneas, que cuenten con el consenso del territorio y donde se generen más beneficios que inconvenientes".

En este sentido, ha subrayado que Monegros "es un territorio eminentemente rural, agrícola y ganadero. De llevarse a cabo la reintroducción, la continuidad de muchas explotaciones se vería gravemente amenazada. Y no lo dice el PSOE, lo dicen los propios profesionales del sector, que se han opuesto desde un inicio a ser el conejillo de indias de este proyecto".

Y ha añadido que "sumar este problema a la pérdida poblacional que sufren nuestros municipios no haría sino incrementar aún más la grieta que ya existe. Sumar limitaciones hace aún más difícil el asentamiento de nuevos vecinos en el territorio".

"Como ya dejamos claro, estamos bien servidos de limitaciones medioambientales y con ellas convivimos, pero no podemos sumar más o la especie en extinción serán los y las monegrinas".