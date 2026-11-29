Ambiente en la sede del PSOE Aragón en la noche electoral del 29N. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Candidatos del PSOE al Congreso y el Senado por Zaragoza ya están en la sede socialista para seguir el recuento electoral en la noche de este domingo, junto a militantes y simpatizantes.

El cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ya se encuentra en la sede, junto la número dos, Marta Gracia. También han llegado el número uno al Senado, Miguel Dalmau.

Cargos orgánicos han estado llegando también en la calle Conde Aranda desde las 20.30 horas, tanto la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, la secretaria de Organización, Manuela Berges, como el portavoz de los socialistas, Jesús Morales, y la secretaria general los socialistas en Zaragoza, Teresa Ladrero.

Los medios de comunicación ya se han instalado en una sala de prensa habilitada para seguir el escrutinio.