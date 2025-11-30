La candidatura de Huesca como mejor destino mundial de aventura capta más de 300.000 votos

Archivo - El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha recogido esta pasada noche el premio que acredita a la provincia oscense como el mejor destino europeo de aventura 2025 en una gala celebrada en el Forte Village Resort - DIPUTACIÓN DE HUESCA - Archivo

HUESCA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de promoción turística de la Diputación Provincial de Huesca, 'Tu Provincia Huesca la Magia', continúa consolidando su liderazgo como referente mundial en turismo de aventura tras entrar en la final internacional de los World Travel Awards 2025 con más de 300.000 votos recibidos para aspirar ser reconocida en los galardones más prestigiosos del sector turístico y cuyo ganador se conocerá el 6 de diciembre.

Tras obtener recientemente en Cerdeña el reconocimiento como Mejor Destino Europeo de Aventura 2025, Huesca ha vuelto a lograr una movilización social y digital sin precedentes en la fase mundial, superando esa barrera de los 300.000 votos. Un dato que refleja la fortaleza y el compromiso de todo el territorio altoaragonés con la promoción turística de su provincia.

n esta ocasión, el destino turístico "Tu Provincia Huesca la Magia" compite con referentes mundiales del turismo de aventura como Banff (Canadá), Queenstown (Nueva Zelanda), Islas Azores (Portugal), Hokkaido (Japón) o Phong Na (Vietnam) o Pucón (Chile). El resultado final se conocerá en la gala mundial de los WTA que se va a celebrar este próximo sábado (6 de diciembre) en Baréin.

El diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, destaca que "la Diputación apuesta por el desarrollo del medio rural y para ello contamos con las más de 500 pymes y autónomos que trabajan en el sector del deporte de aventura. Estamos hablando de un sector estratégico para toda nuestra provincia ya que muchas de esas empresas están ubicadas en pequeños pueblos. Por ello, apoyando el turismo de aventura estamos ayudando a dinamizar nuestro territorio".

CAMPAÑA INTERNACIONAL

Durante los últimos meses, "Tu Provincia Huesca la Magia" ha desarrollado una campaña de comunicación y captación de voto a nivel global, coordinada por TUHUESCA y la agencia oscense Marketing Divertido, con el apoyo de más de 500 empresas turísticas y la colaboración activa de instituciones, asociaciones y embajadores locales.

La campaña, realizada en tres idiomas (español, inglés y francés), ha logrado 6 millones de impresiones y un alcance total de 3,2 millones de usuarios, consolidando a Huesca entre las marcas turísticas con mayor proyección internacional.

El uso de bots automatizados, campañas segmentadas y estrategias omnicanal ha permitido una difusión orgánica muy efectiva, especialmente en Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp, que han convertido la votación en un movimiento colectivo dentro y fuera de España.

El éxito de esta campaña ha sido posible gracias a la implicación de empresas, asociaciones, medios de comunicación y ciudadanos, que han demostrado una vez más que Huesca es un territorio que cree en sí mismo y en su potencial turístico. "Tu Provincia Huesca la Magia" sigue demostrando que la fuerza colectiva y el orgullo local son su mejor carta de presentación ante el mundo.