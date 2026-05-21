El cantautor Enrique Bunbury, Premio Aragón 2026

Archivo - El cantante Enrique Bunbury durante un concierto en el estadio de la Romareda, a 6 de julio de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). Enrique Bunbury es un cantante y compositor, reconocido por haber sido el líder de la banda Héroes del Silencio. E - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves conceder el Premio Aragón 2026, máxima distinción de la Comunidad Autónoma, al cantante, compositor, músico y productor zaragozano Enrique Bunbury, en reconocimiento a una carrera musical de más de 35 años, desde sus inicios en el grupo Héroes del Silencio, en la que "jamás ha dejado de sentirse aragonés".

Este reconocimiento se entrega habitualmente en el acto institucional del Día de Aragón, el 23 de abril, pero este año no ha sido posible al estar entonces el Gobierno autonómico en funciones y no poder conceder honores y distinciones, ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Bunbury, ha relatado, forma parte de esas personalidades que "marcan generaciones" y que, en su caso, "trasciende a su música". Es "un artista universal, como muchos de los que ha tenido Aragón a lo largo de la historia, que son referentes tanto en la pintura, como en la literatura o a nivel musical", ha señalado.

Vaquero ha añadido que están "convencidos" de que el cantautor zaragozano será también "un gran referente cuando transcurran décadas e incluso siglos".

Del mismo modo, además de como un "gran aragonés universal", ha destacado su carácter "trabajador, tenaz y que siempre ha buscado la excelencia".

LA ENTREGA, PENDIENTE DE LA GIRA DE BUNBURY

En cuanto a la entrega del galardón, la portavoz del Gobierno aragonés ha indicado que tendrán que "ajustar las agendas" ya que Bunbury está actualmente "en plena promoción" de su nuevo disco, 'De un siglo anterior', y que en octubre comenzará 'Nuevas mutaciones', una nueva gira que le llevará por múltiples escenarios de España y Latinoamérica.

Precisamente dentro de ese 'tour' recalará el próximo 12 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con lo que tratarán de hacer coincidir la entrega con las fechas próximas al concierto.