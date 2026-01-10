La capital aragonesa, entre las 120 ciudades referentes en el mundo por su acción frente al cambio climático

Imagen de la organización CDP-ICLEI - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Ene.

Zaragoza ha sido reconocida, por tercer año consecutivo, como una de las 120 ciudades referentes en todo el mundo por su acción decidida frente al cambio climático. La organización CDP-ICLEI ha incluido a la capital aragonesa por tercera vez en la Lista A (calificación máxima) de ciudades dentro del informe que realiza anualmente para evaluar los compromisos en materia climática.

CDP-ICLEI Crack es la plataforma de informes climáticos y el mecanismo de rendición de cuentas del progreso líder en el mundo para los gobiernos locales y sus ciudades. En 2024, más de 1.000 ciudades informaron sobre las acciones de sostenibilidad urbana, como eficiencia energética y aumento de espacios verdes.

Zaragoza es una de las tres únicas ciudades españolas, junto a Barcelona y Madrid, que ha sido incluida en la lista A de 2025, que se ha hecho pública esta semana. En ella figuran también otros enclaves europeos como París, Oslo, Rotterdam o Londres, además de mundiales como Nueva York o Johannesburgo, Melbourne o Tokio.

Todos destacan, según CDP-ICLEI, por estar adoptando con carácter general cuatro veces más medidas de acción climática que las ciudades que no forman parte de la Lista A.

En el caso de Zaragoza, su inclusión reconoce la estrategia que está desarrollando el Ayuntamiento en materia de mitigación y adaptación a través de los compromisos del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, la Misión de las Cien Ciudades Climáticamente Neutras y el Plan de Adaptación al Cambio Climático.

Para avanzar en esos compromisos, destaca el impulso a la electrificación del transporte, tanto público como privado, para reducir las emisiones contaminantes.

Con la financiación de los fondos europeos, Zaragoza está llevando a cabo la transformación de la flota de buses urbanos y ha adquirido dos nuevas unidades de tranvía que ya están en servicio.

Además está incentivando la compra de taxis eléctricos entre los profesionales del sector y ha impulsado una red de puntos de recarga para vehículos privados que se encuentra ya plenamente operativa.

La estrategia del Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar hacia la neutralidad climática en 2030 incluye además la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética y el confort climático, el impulso de las energías renovables y la renaturalización de la ciudad, como la regeneración del cauce del Huerva o con proyectos para la creación de sumideros de carbono como El Bosque de los Zaragozanos, así como una completa estrategia de gestión del Verde Urbano basada, fundamentalmente, en soluciones naturales.

Para obtener una A, CDP-ICLEI exige a las ciudades disponer de un inventario de emisiones y haber publicado un plan de acción climática.

También haber evaluado la vulnerabilidad y los riesgos asociados con el clima y tener un objetivo de adaptación al cambio climático para demostrar cómo abordará los peligros climáticos.

Formar parte de la lista A servirá para monitorear la evolución de la ciudad, comparar esfuerzos e impulsar nuevas acciones que permitan desarrollar políticas climáticas que lleven a tomar mejores decisiones y aplicar las medidas correctas.

INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

CDP es una organización internacional sin ánimo de lucro que se encarga de divulgar la información ambiental para que las empresas, las ciudades, los estados y las regiones del mundo midan su impacto ambiental e impulsen las medidas urgentes necesarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, luchar contra el cambio climático, salvaguardar los recursos hídricos y proteger los bosques.

Fue fundada en el año 2000 para trabajar con empresas y 2011 amplió su campo de acción a las ciudades. La visión de CDP es la de una economía sostenible que actúe para las personas y para el planeta, construyendo ciudades prósperas y resilientes.

Los datos de ciudades, estados y regiones son analizados y agregados por organizaciones y socios e iniciativas relevantes, como C40 Cities, el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), ICLEI, Race to Zero, Race to Resilience, RegionsAdapt y Science Based Targets Network.