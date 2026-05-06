La capital aragonesa homenajeará este sábado a la Condesa de Bureta y la Madre Rafols, heroínas de Los Sitios

La Real Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto organiza este acto de recuerdo a la Condesa de Bureta y a la Beata Madre Rafols en la parroquia del Portillo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La parroquia del Portillo acogerá este sábado, día 9 de mayo, un homenaje a la Condesa de Bureta y a la Beata Madre Rafols como figuras clave de la resistencia zaragozana durante Los Sitios, en un acto cultural impulsado por la Real Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto que combinará recreación histórica, música, proyecciones audiovisuales y jota aragonesa.

La presentación del homenaje ha tenido lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza con la participación de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el hermano mayor de la cofradía, Jesús Silva; y la jotera y comunicadora Susana Gil, encargada de conducir el acto.

La iniciativa se celebrará a partir de las 21.00 horas en la iglesia del Portillo y supondrá la segunda edición de este homenaje a las heroínas de Los Sitios, después de que en 2024 se rindiera tributo a Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho.

Sara Fernández ha destacado que este tipo de iniciativas permiten reivindicar el papel histórico de las mujeres durante la defensa de Zaragoza frente al asedio francés, en un contexto en el que "la mujer no tenía un papel preponderante" en la sociedad.

La consejera ha recordado además que las cofradías desarrollan una intensa actividad cultural y social durante todo el año, más allá de la Semana Santa. "Nos gusta insistir mucho en que las cofradías no limitan su actividad a procesionar, sino que tienen una gran implicación en la vida cultural y social de nuestros barrios", ha señalado.

UN HOMENAJE A DOS FIGURAS CLAVE DE LOS SITIOS

El acto pondrá el foco en dos personalidades muy distintas, pero unidas por su implicación durante Los Sitios de Zaragoza: la Condesa de Bureta, vinculada a la organización y apoyo logístico de la resistencia, y la Madre Rafols, referente de la atención a heridos y enfermos.

Fernández ha subrayado que la defensa de Zaragoza fue "uno de los episodios más queridos por el pueblo zaragozano", tanto por el sufrimiento que provocó como por el sentimiento colectivo de defensa de la ciudad.

En este sentido, ha incidido en que la resistencia durante Los Sitios implicó a ciudadanos de todas las clases sociales y convirtió a varias mujeres en símbolos históricos de aquella lucha.

El hermano mayor de la cofradía, Jesús Silva, ha explicado que la iniciativa nació el año pasado a raíz del vínculo histórico de la parroquia del Portillo con las heroínas de Zaragoza, cuyos restos reposan en este templo.

"Somos mucho más de lo que tus ojos ven", ha señalado Silva, recuperando uno de los lemas ligados al movimiento cofrade para reivindicar la actividad que desarrollan durante todo el año.

ESCENARIOS HISTÓRICOS Y RECREACIÓN COSTUMBRISTA

La organización ha preparado una propuesta escénica compleja en la que participarán miembros de la cofradía, grupos folclóricos y profesionales de distintos ámbitos culturales.

Uno de los elementos centrales del homenaje será la proyección de dos cortometrajes de unos diez minutos dedicados a la vida de la Condesa de Bureta y de la Madre Rafols, grabados en espacios históricos como el Palacio de los Condes de Bureta y la Cartuja Aula Dei.

Silva ha destacado el esfuerzo de documentación y producción realizado para recrear con fidelidad el contexto histórico y musical de la época. "Ha habido un importante trabajo de investigación detrás de todas las piezas", ha señalado.

En el apartado musical participará Juanjo Almarza, que interpretará piezas históricas vinculadas a Los Sitios, entre ellas una adaptación para rondalla de la 'Marcha del General Palafox', compuesta en 1808 por el músico estadounidense Peter Weldon.

También se interpretará la 'Rondalla Aragonesa', de Enrique Granados, mientras que el acto incorporará jotas alusivas a la época para reforzar la ambientación histórica.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA

Susana Gil, encargada de conducir el homenaje, ha explicado que uno de los objetivos principales del acto es "poner en valor el papel de la mujer en una época en la que estaba relegada a un segundo plano".

La artista ha avanzado que interpretará el papel de una vendedora de prensa de la época para introducir al público en una escena costumbrista desde la que se desarrollará la recreación.

Asimismo, dos actrices darán vida a la Condesa de Bureta y a la Madre Rafols en diferentes escenas que se alternarán con las proyecciones audiovisuales y las intervenciones musicales.

Gil ha destacado la implicación de numerosas personas vinculadas a la cofradía y al ámbito cultural aragonés en la organización del homenaje, que culminará con la actuación del jotero Nacho del Río. "Terminaremos con el broche de oro de las jotas de Nacho del Río", ha señalado.

UNA SEGUNDA EDICIÓN QUE BUSCA CONSOLIDARSE

La organización confía en consolidar este homenaje como una cita cultural anual ligada a la memoria histórica de Los Sitios y al reconocimiento del papel de las mujeres en la defensa de Zaragoza.

Silva ha reconocido la complejidad de preparar un acto de estas características en plena actividad cofrade tras la Semana Santa, aunque ha destacado la colaboración de todas las personas implicadas. "Da gusto ver la disponibilidad y el compromiso de quienes participan", ha afirmado.

Desde el Consistorio zaragozano han reiterado su respaldo a esta iniciativa cultural, abierta a toda la ciudadanía y concebida como un espacio de recuerdo, divulgación histórica y participación ciudadana.

El homenaje arrancará este sábado a las 21.00 horas en la parroquia del Portillo, uno de los enclaves más simbólicos de la memoria de Los Sitios de Zaragoza.