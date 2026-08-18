La capital aragonesa refuerza su atractivo internacional con un 51% más de consultas extranjeras en el puente

Las oficinas municipales de Turismo atendieron 2.501 consultas entre el 14 y el 16 de agosto, un 11% más que en el mismo periodo festivo de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha cerrado el puente del 15 de agosto con un balance turístico positivo, marcado especialmente por el crecimiento del interés internacional por la capital aragonesa. Entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, las oficinas municipales de Turismo han atendido 2.501 consultas, un 11% más que durante el mismo periodo festivo de 2025.

El eclipse total de sol del pasado 12 de agosto ha sido uno de los principales reclamos para los visitantes internacionales, lo que supone un aumento del 51% en las consultas extranjeras con respecto al año pasado, ha informado el Consistorio zaragozano.

El incremento de la actividad turística se ha producido además pocos días después del fenómeno astronómico, que situó a Zaragoza y a otros puntos de Aragón entre los destinos con mejores condiciones para su observación. La proyección internacional asociada al eclipse se ha reflejado especialmente en el perfil de los usuarios atendidos en las oficinas municipales.

Durante los tres días del puente ha registrado una media superior a las 800 consultas diarias. El sábado ha concentrado la mayor actividad, con 1.162 personas atendidas, mientras que el viernes se han contabilizado 776 consultas y el domingo otras 563.

AUMENTO EN TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

El dato más destacado corresponde al turismo internacional. Las consultas realizadas por visitantes extranjeros aumentaron un 51% respecto al año anterior, hasta alcanzar las 1.240, que representaron el 49,5% del total. De esta forma, prácticamente una de cada dos consultas recibidas en las oficinas municipales durante el puente correspondió a turistas procedentes de otros países.

Por su parte, los visitantes nacionales han realizado 1.261 consultas, el 50,5% del total. Dentro de este grupo destaca el incremento del peso de los usuarios procedentes de la propia ciudad de Zaragoza, que han pasado de representar el 8% de las consultas en el puente de agosto de 2025 al 21% este año.

FRANCIA ENCABEZA EL TURISMO INTERNACIONAL

Francia se sitúa como el principal mercado emisor entre los visitantes atendidos en las oficinas de Turismo durante estos tres días. Los turistas franceses han concentrado el 38% de las consultas internacionales, seguidos por Italia, con el 12%; Reino Unido, con el 9%; y Alemania, con el 7%.

Los datos reflejan además un aumento del peso de algunos mercados respecto al balance del año pasado, entre ellos Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Colombia. La presencia de visitantes procedentes de estos países refuerza el carácter internacional que ha adquirido Zaragoza en un periodo especialmente marcado por el eclipse.

En cuanto al turismo nacional, después de Zaragoza ciudad, se sitúa Cataluña, que ha representado el 20% de las consultas, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 16%, y la Comunidad Valenciana, con un 12%. La diversidad de procedencias muestra el atractivo de la capital aragonesa tanto para visitantes extranjeros como para turistas de otras comunidades españolas.

La estancia media de los visitantes ha oscilado entre dos y tres días. En cuanto a sus intereses, la oferta monumental y cultural fue el principal motivo de consulta. El 54% de las personas atendidas ha solicitado información sobre monumentos y museos, mientras que el 14% ha preguntado por servicios turísticos y el 9% por cuestiones relacionadas con el transporte.

Así, el interés generado por el eclipse no se habría limitado al seguimiento del fenómeno astronómico, sino que también habría contribuido a ampliar la actividad turística vinculada al patrimonio, la cultura y los principales recursos de la ciudad.

MÁS VIAJEROS EN EL BUS TURÍSTICO Y LA ZUDA

Asimismo, la actividad se ha incrementado en los principales servicios turísticos municipales. Durante el puente, un total de 2.288 personas han participado en visitas guiadas o utilizaron el Bus Turístico y el Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda, lo que supone un crecimiento global del 10% respecto al mismo periodo de 2025.

El Bus Turístico ha registrado 1.116 viajeros, un 9% más que el año anterior. La modalidad diurna ha concentrado 933 usuarios, mientras que otros 92 participaron en el Megabús, cuya demanda ha crecido un 37% respecto al puente de agosto del pasado año.

El Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda también ha experimentado un aumento de visitantes. En concreto, 1.109 personas han subido hasta este espacio durante el periodo analizado, un 15% más que en el mismo periodo festivo de 2025.

El balance refleja así un incremento de la actividad en distintos recursos turísticos de Zaragoza durante el puente de agosto, tanto entre los visitantes que han acudido a las oficinas municipales en busca de información como entre quienes han optado por conocer la ciudad mediante sus servicios turísticos.

El crecimiento del turismo extranjero constituye uno de los principales elementos del balance. Con 1.240 consultas internacionales y un aumento del 51%, los visitantes procedentes de otros países han representado prácticamente la mitad de la actividad de las oficinas municipales, en un periodo en el que el eclipse total de sol ha contribuido a reforzar la visibilidad de Zaragoza como destino turístico.