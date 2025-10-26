Carmen Susín y Eva Fortea visitan la casa de infancia de Nerín, en el municipio oscense de Fanlo

La casa de infancia de Nerín, en el municipio de Fanlo, le da vida a la que fuera su escuela hace más de 50 años - GOBIERNO DE ARAGÓN

FANLO (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La casa de infancia de Nerín, en la comarca del Sobrarbe, ha recibido la visita de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea. Acompañadas por el alcalde de Fanlo, Horacio Palacio, entre otros, han conocido de primera mano el espacio al que acuden cada día tres niñas --Irati, Naroa y Vera-- de menos de 3 años y que albergó, hace más de medio siglo, la escuela municipal.

La de Nerín es una de las casas de infancia que accedió en 2024 a la primera convocatoria de ayudas para estos recursos de conciliación, diseñados para facilitar una atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años que residen en pequeños municipios.

En concreto, el Ayuntamiento de Fanlo recibió 32.829 euros al amparo de las subvenciones convocadas en 2024 y ha vuelto a concurrir a la convocatoria de 2025, cuya resolución se hará pública antes de final de año.

Al amparo de la anterior línea de financiación se impulsaron 14 casas de infancia: de las 7 abiertas en Huesca, además de la de Fanlo, siguen operativas las de Abiego, Berbegal, Castillonroy, El Grado y Naval; la de Isábena cerró por falta de niños. También se financiaron 6 casas de infancia en Teruel (Alfambra, Aliaga, Báguena, Escorihuela, Linares de Mora y Monforte de Moyuela) y una en la provincia de Zaragoza (Munébrega).

La previsión del Departamento de Bienestar Social y Familia es que, además de las 13 que están abiertas y recibieron subvención en su momento, la segunda convocatoria mantenga ayudas para las que están funcionando y se puedan incorporar otros municipios, de modo que la red de casas de infancia en las tres provincias se acerque a la veintena.