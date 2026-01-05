Las carreteras de la provincia de Teruel, sin incidencias destacadas por la borrasca Francis

Quitanieves del operativo de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) pasando por Bronchales. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operativo de vialidad invernal de la Diputación de Teruel (DPT) se ha desplegado este lunes desde las 07.00 horas, sin que se hayan registrado incidencias destacadas en las carreteras de titularidad provincial.

La única incidencia es el corte para camiones de la A-1511 entre Santa Eulalia y Bronchales y se ha establecido la limitación para el resto de vehículos a 60 kilómetros por hora, ha informado la institución provincial.

Las 22 rutas de la DPT abarcan principalmente la Sierra de Albarracín, el Matarraña, el Maestrazo, Gúdar y Fortanete así como la zona de Camarena, Valacloche y Torrija y Abejuela, en la comarca Gúdar-Javalambre, en convenio con ayuntamientos y comarcas.

En estas zonas, las precipitaciones no han sido copiosas y se estiman en un máximo de 5 centímetros de espesor, aunque las bajas temperaturas hacen que la nieve se transforme rápidamente en hielo por lo que las máquinas se dedican a retirar la nieve y sobre todo a echar sal para evitar en lo posible la formación de placas de hielo.

Está previsto que la máquinas continúen trabajando durante toda la mañana porque continúa el nivel amarillo y está previsto que continúe nevando.

Desde la DPT, han pedido precaución al circular por las vías provinciales a lo largo de la jornada y han recordado que la información sobre el estado de todas las carreteras, independientemente de la institución que se encargue de su limpieza, está centralizada en la web 'dgt.es'.