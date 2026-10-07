La Casa del Traductor de Tarazona consolida su actividad cultural con propuestas para los próximos meses

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y el director de la Casa del Traductor de Tarazona, Juan Antonio Fuentes. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Traductor de Tarazona ha presentado su programación de actividades para los próximos meses, una agenda que consolida a esta institución cultural como un espacio de referencia para la traducción literaria, la creación y el intercambio cultural. La programación combina conferencias, encuentros, congresos, talleres y actividades educativas dirigidas tanto al público especializado como a la ciudadanía.

La Diputación de Zaragoza (DPZ) es uno de los motores financieros y políticos clave de la Casa del Traductor de Tarazona, en cuyo consorcio se encuentran también el Ayuntamiento de Tarazona, la Comarca de Tarazona y el Moncayo, y la Asociación de Amigos de la Casa del Traductor.

En la presentación, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro ha explicado que la Casa del Traductor de Tarazona "es una de esas iniciativas culturales que demuestran que la cultura no tiene por qué concentrarse en las grandes ciudades" y desde la Diputación de Zaragoza "queremos poner en valor el trabajo que desarrolla esta institución y su capacidad para generar actividad cultura, conocimiento y colaboración desde el territorio".

La programación que hoy se presenta, ha añadido Lázaro "refleja esa vocación" porque combina actividades abiertas al público con propuestas dirigidas al ámbito académico y profesional y establece conexiones con universidades, investigadores y otras instituciones culturales", ha concluido.

Por su parte el director de la Casa del Traductor de Tarazona, Juan Antonio Fuentes ha realizado un repaso por las actividades desarrolladas en lo que llevamos de año y las que quedan por realizar. Así, ha destacado la celebración, los días 15 y 16 de octubre, del I Ciclo de conferencias Tradición y Humanidades 'Cómo nos vieron: viajes y viajeros extranjeros por Aragón', donde "tendremos la ocasión de inaugurar los libros de la casa del traductor, ya que vamos a hacer una colección".

En este ciclo de conferencias, ha expuesto Fuentes, se abordará la imagen de Aragón que han transmitido a lo largo del tiempo distintos viajeros extranjeros a través de sus relatos, poniendo el foco en la literatura de viajes como una fuente de conocimiento y también como una forma de acercamiento entre culturas. El ciclo permitirá reflexionar sobre cómo ha sido descrito Aragón desde miradas externas y sobre el papel de la traducción en la difusión de esas visiones.

PROGRAMACIÓN

La programación continuará durante este mes de octubre con el I Congreso 'Traducción y Humanidades. Aragón en la literatura de viajes', que profundizará en la relación entre traducción, literatura, historia y cultura aragonesa. También está prevista la participación en el Congreso MHISTRAD sobre traducción misionera, así como distintas actividades vinculadas al ámbito universitario y académico.

En noviembre, la Casa del Traductor participará en el Congreso Internacional 'Hijas de Proteo. Mujeres traductoras en el mundo hispánico (siglos XVI-XX)', que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre en la Facultad de Filología de la UNED, en Madrid. Asimismo, está prevista la participación en un taller de la Universidad de Valencia sobre traducción, censura y diversidad de género, ampliando así la presencia de la institución en los principales espacios de debate e investigación sobre traducción literaria.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante 2026, la Casa del Traductor ha desarrollado también una amplia programación. Entre las actividades ya celebradas se encuentra la traducción de publicaciones de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, contribuyendo a la difusión de contenidos vinculados al territorio. La institución participó asimismo en las actividades del Día del Libro, celebrado el pasado mes de abril, y organizó en mayo 'Palabras que cruzan fronteras', una propuesta destinada a poner en valor la traducción como herramienta de comunicación y encuentro entre culturas.

En mayo se desarrolló la actividad 'Palabras que transforman', en colaboración con la Escuela de Adultos y celebrada en la propia Casa del Traductor, acercando la traducción y la literatura a nuevos públicos. A esta programación se sumó la conferencia 'En busca del hombre salvaje. Lo que el Cipotegato me enseñó', impartida por el traductor Ricardo Díaz Pellejero, que permitió abordar desde una perspectiva literaria y traductológica uno de los elementos más reconocibles de la cultura de Tarazona.

Con esta programación, la Casa del Traductor de Tarazona continúa desarrollando su labor como institución cultural sin ánimo de lucro dedicada a promover la traducción literaria y estimular la reflexión y la investigación sobre la traducción y sus procesos.

Entre sus objetivos se encuentra también contribuir, a través de la traducción, a la difusión internacional de la literatura escrita en las diferentes lenguas oficiales de España, favoreciendo el intercambio cultural y el conocimiento mutuo.

La DPZ respalda la actividad de la Casa del Traductor como un proyecto cultural que conecta el territorio con el ámbito nacional e internacional y que sitúa a Tarazona y la provincia de Zaragoza como espacios vinculados a la creación literaria, la traducción y el diálogo entre culturas.