Casas (PP) lamenta que el PSOE "intente utilizar los incendios con fines partidistas"

CANTAVIEJA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

La diputada del Partido Popular en las Cortes de Aragón Silvia Casas ha lamentado que "haya partidos como el Partido Socialista que intenten utilizar algo tan sensible como los incendios, que han asolado nuestra comunidad autónoma, con fines partidistas".

Casas ha realizado estas declaraciones en la localidad turolense de Cantavieja, donde se celebra la Feria Ganadera, y ha expuesto que "la postura del Gobierno de Aragón quedó meridianamente clara el otro día en el Pleno de las Cortes, donde el presidente Azcón anunció un plan dotado con 51 millones de euros destinados a la prevención de los incendios para intentar evitar en la medida de lo posible los incendios".

Ha remarcado que es "un plan que va a poner atención de manera transversal, tanto a dotar de más medios aéreos, más medios terrestres, mejorar el personal, pero sobre todo, y tiene un papel fundamental y hoy que estamos aquí en una feria ganadera, apoyar a los agricultores y a los ganaderos. Hemos visto la importancia que ha tenido este sector a la hora de prevenir los incendios o de evitar que se propagaran con mayor rapidez en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, hay que apoyarles.

La parlamentaria del PP ha apuntado que "desde aquí pedimos al Partido Socialista, que tanto se rasga hoy las vestiduras a la hora de hablar de la prevención de los incendios, que apoye a los agricultores, que apoye a los ganaderos, que hablen con el presidente del Gobierno, que les rebaje el IVA para que los fertilizantes, para que el gasóleo tenga precios más competitivos y ellos puedan seguir realizando su trabajo que tiene un papel fundamental de cara a la prevención de los incendios".

Silvia Casas ha incidido en que haya "menos discursos, menos dogmas y vamos a ponernos todos a trabajar para lo importante, que es la prevención de los incendios".