Caspe (Zaragoza): Desmantelan punto de venta de droga y tres van a prisión

1071101.1.260.149.20260320122435 Operación antidroga en Caspe (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

CASPE (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad zaragozana de Caspe, en una operación contra el tráfico de drogas que ha culminado con seis personas investigadas, de las cuales tres han entrado en prisión.

La investigación comienza tras conocer la existencia de un punto de distribución de droga desde el que se realizaba la venta de diversas sustancias a personas residentes en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, ha informado la Benemérita.

Así, los agentes llevan a cabo el pasado 13 de marzo un registro en el inmueble donde residían los sospechosos, donde localizan 555 gramos de picadura de marihuana, 13 gramos de cogollos de marihuana, una dosis de cocaína dispuesta para su venta, casi 5 gramos de hachís y 678 euros en efectivo.

Acto seguido, se efectúa una inspección del vehículo utilizado por uno de los moradores del inmueble donde, oculto tras el 'airbag' del copiloto, se hallan cuatro piezas de cocaína enrocada, con un peso total de 51 gramos, y una pastilla de hachís de 81 gr, lo que infería que el turismo se utilizaba como medio de ocultación de sustancias estupefacientes con el objetivo de evitar su localización ante un posible registro de la vivienda.

Por todo ello, la Guardia Civil detiene a los cuatro moradores del inmueble, tres hombres y una mujer, de entre 23 y 31 años y todos ellos de nacionalidad marroquí, a los que ha imputado un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Horas después, los agentes localizan a dos personas más implicadas en los hechos, también investigados por los mismos delitos.

Tras quedar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera de tres de ellos.

Con esta operación se considera desmantelado un punto de venta de droga muy activo en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe y se investiga la posible ocupación del inmueble donde residían los detenidos y la defraudación de fluido eléctrico en dicho lugar.