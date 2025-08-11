Caspe (Zaragoza): La Guardia Civil desmantela punto de venta de drogas antes de las fiestas (cuatro detenidos)

Desmantelado un punto de venta de drogas en Caspe (Zaragoza) antes del inicio de sus fiestas patronales. - GUARDIA CIVIL

CASPE (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas muy activo en la localidad zaragozana de Caspe en vísperas del comienzo este lunes de sus fiestas patronales, en una operación que se ha saldado con cuatro detenciones y la intervención de diferentes cantidades de cocaína, hachís, polen de hachís y más de 4.400 euros en efectivo.

Durante los últimos dos meses, la Guardia Civil de Caspe ha llevado a cabo una investigación ante la posible existencia de una vivienda desde la que se estaría realizando la venta de sustancias estupefacientes, ha informado la Benemérita.

Gracias a esta investigación, los agentes pudieron obtener indicios que evidenciaban esta actividad ilícita, cuyos implicados efectuaban la distribución de diferentes drogas, principalmente cocaína y hachís, de manera continuada y en cualquier tramo horario, guardando medidas de seguridad para evitar ser interceptados.

Con las evidencias obtenidas, la madrugada del viernes 8 de agosto, se coordinó un amplio dispositivo policial para efectuar el registro en el citado domicilio, que culminó con la detención de tres hombres y una mujer, dos de nacionalidad española y otros dos de nacionalidad marroquí, con edades comprendidas entre los 24 y los 62 años.

En el momento de la entrada fueron sorprendidas en el interior una decena de personas, tratándose de los moradores del inmueble y de otras que se hallaban en dicho lugar consumiendo sustancias estupefacientes.

Además, al percatarse de la presencia policial, trataron de deshacerse de las sustancias quemando parte de ellas, ocultando uno de ellos un total de 4.460 euros en efectivo, distribuidos en billetes de diverso valor.

SUSTANCIAS INTERVENIDAS

En el registro de la vivienda, localizaron distribuidos por las tres plantas del inmueble, 20 gramos de cocaína enrocada, 12 gramos de cocaína, 7 gramos de hachís, 20 gramos de polen de hachís, 13 gramos de marihuana, más de 100 gramos de sustancia de corte, dosis de cocaína ya dispuestas para su venta, así como los elementos necesarios para su distribución y básculas de precisión.

En uno de los balcones, y camuflado en un envase tetrabrik de zumo, los agentes localizaron una cámara de videovigilancia que enfocaba a la calle con el objetivo de grabar a los transeúntes y detectar la posible presencia policial.

Los detenidos quedaron a disposición este domingo del juzgado de Caspe, que les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En esta operación, a cargo del Equipo Roca de Caspe y Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pina de Ebro, han participado agentes de seguridad ciudadana de la Compañía de Caspe, USECIC de Zaragoza y Teruel, así como especialistas del Servicio Cinológico de la Comandancia de Zaragoza con canes especialistas en búsqueda de sustancias estupefacientes