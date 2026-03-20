Castiliscar inaugura dos nuevas salas en el Museo de la Orden de San Juan con tesoros religiosos del municipio

La Sala Sacra y la sala Jesús Bueno, ambas en el centro de interpretación existente en el municipio, contienen algunos de los tesoros religiosos más representativos del municipio - COMARCA CINCO VILLAS

CASTILISCAR (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El municipio de Castiliscar inaugurará este sábado 21 de marzo dos nuevas salas en el Museo de la Orden de San Juan de Jerusalén y la Encomienda de Castiliscar, en un acto que supondrá la culminación de un proyecto iniciado hace varios años para recuperar y poner en valor el patrimonio religioso del municipio.

La apertura de la Sala Sacra y la Sala Jesús Bueno Arrese permitirá exhibir más de una veintena de piezas restauradas que abarcan desde el siglo XII hasta el XX, muchas de ellas procedentes de la iglesia local y que, durante décadas, permanecieron almacenadas fuera del culto y sin posibilidad de ser contempladas por el público.

El acto inaugural, previsto a partir de las 11.30 horas, contará con la presencia de representantes institucionales y entidades colaboradoras, entre ellas el Obispado de Jaca --propietario de las piezas--, la Fundación Ibercaja y diversas empresas que han contribuido al desarrollo del proyecto. También asistirán autoridades comarcales y familiares de Jesús Bueno Arrese, figura a la que se rinde homenaje con el nombre de una de las nuevas salas.

UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN INICIADO EN 2020

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Voluntarios del Museo de Castiliscar, José Juan Arceiz, ha afirmado que "el origen de esta iniciativa se remonta al año 2020, cuando se detectó la existencia de diversas piezas históricas almacenadas en condiciones poco adecuadas".

"Había piezas de la iglesia que estaban en el sótano de la casa parroquial y otras en la sacristía, que se habían retirado del culto en los años 60 y permanecían allí depositadas", ha señalado. Ante esta situación, la asociación decidió impulsar un acuerdo con el Obispado de Jaca para restaurarlas y trasladarlas al museo municipal.

A partir de ese momento, el presidente ha explicado que "comenzó un proceso progresivo de recuperación del patrimonio, inicialmente financiado mediante subvenciones públicas y aportaciones municipales. Sin embargo, la magnitud del proyecto nos llevó a buscar nuevas vías de colaboración".

"Vimos que iba a ser un proceso muy lento y decidimos implicar a otras entidades", ha expuesto Arceiz. "De este modo, se sumaron al proyecto distintas empresas y organizaciones, que han financiado la restauración de varias piezas, entre ellas Fundación San Valero, Grupo Vall Companys, Grupo Zanca o el Grupo Forvia, además del respaldo clave de Fundación Ibercaja", ha incidido.

La restauración de las obras ha sido realizada por la profesional Miriam Pellicer, con taller en Alcañiz, mientras que el montaje expositivo ha contado con el asesoramiento del galerista zaragozano Ricardo Ostalé, encargado de diseñar la disposición de las piezas para optimizar su presentación.

TESOROS RECUPERADOS Y MEMORIA COLECTIVA

El resultado de este proceso es una colección de más de 20 piezas restauradas que conforman el núcleo de la nueva Sala Sacra. Entre ellas se encuentran obras de gran valor histórico y artístico, como un pantocrátor del siglo XII, además de tablas pictóricas atribuidas a Pedro Sarasa (1512-1544), esculturas y objetos litúrgicos utilizados en distintas épocas.

Junto a estas piezas de carácter histórico, el espacio también incorpora elementos con un fuerte valor emocional para la localidad. "Hay imágenes más recientes, del siglo XX, que tienen un valor sentimental muy importante, como una Virgen Milagrosa que fue adquirida por las niñas del colegio del pueblo mediante una función de teatro", ha resaltado Arceiz.

Este equilibrio entre patrimonio histórico y memoria colectiva configura una sala que no solo pone en valor el legado artístico, sino también la historia viva de la comunidad.

La segunda de las salas, denominada Jesús Bueno Arrese, rinde homenaje a este vecino de Castiliscar, que colaboró activamente en el proyecto hasta su fallecimiento el pasado año. "Se comprometió con nosotros a ayudarnos hasta terminar la sala sacra, y esta es una forma de reconocer su implicación", ha señalado el presidente de la asociación.

VISITAS GUIADAS Y PUERTAS ABIERTAS

Coincidiendo con la inauguración, el museo celebrará una jornada de puertas abiertas el sábado por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, así como durante la mañana y la tarde del domingo. Posteriormente, el centro continuará funcionando con su sistema habitual de visitas guiadas, gestionado por voluntarios.

La Asociación de Voluntarios del Museo de Castiliscar cuenta con una red de guías locales que se activa bajo demanda. Este sistema, en funcionamiento desde antes de la pandemia, permite ofrecer visitas personalizadas a los visitantes que llegan al municipio.

"Cuando alguien llega al pueblo, puede llamar a un teléfono y un voluntario acude para realizar la visita guiada", ha apuntado Arceiz. Este modelo, basado en la implicación vecinal, resulta fundamental para mantener abierto el museo en una localidad de pequeño tamaño.

El museo, inaugurado en 2016 en un edificio histórico vinculado a la Orden de San Juan, permite recorrer la historia del municipio a través de sus tres plantas, abordando desde la época romana hasta la Edad Media, además de su patrimonio artístico y religioso.

Con la apertura de estas nuevas salas, Castiliscar da un paso más en la conservación y difusión de su patrimonio, reforzando su oferta cultural y turística y consolidando un proyecto que combina recuperación histórica, colaboración institucional y participación ciudadana.