La Cátedra DPZ Despoblación y Creatividad entrega los premios del concurso 'Qué bello es vivir en mi pueblo'

ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, promovida por la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, ha entregado este jueves los premios de la quinta edición del concurso de relatos y vídeos 'Qué bello es vivir en mi pueblo'. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es dar visibilidad a la vida en el medio rural y promoverla desde un punto de vista positivo.

El director de la cátedra, Vicente Pinilla, ha explicado que la lucha contra la despoblación "implica que cada uno pueda vivir donde quiera, en unas condiciones razonables y con un nivel alto de bienestar" por lo que, con este concurso, los más jóvenes y las personas con discapacidades intelectuales "nos dan una visión de por qué a ellos les gusta vivir allí y cuáles son los valores que ellos encuentran estando en este sitio".

Este año, se han recibido más de 30 propuestas de todos los rincones de la provincia de Zaragoza. Durante el acto, se ha galardonado a los autores de siete relatos y tres vídeos que defienden la vida en el medio rural.

La diputada provincial delegada del Cuarto Espacio, Cristina Palacín, ha indicado que desde la Diputación de Zaragoza no son "autocomplacientes, y que el reto que tienen por delante es el de "crear oportunidades en el medio rural y mejorar la accesibilidad a servicios públicos de calidad".

Asimismo, ha manifestado que este premio "es una magnífica oportunidad para poner en valor a los municipios, crear lazos de identidad y aumentar la autoestima de jóvenes y de niños que viven o proceden del medio rural".

El acto de entrega de los premios ha tenido lugar este jueves, 21 de septiembre, en el antiguo salón de plenos de la DPZ y ha estado presentado por la periodista Sara Comín y amenizado por la música de Chavi Naval. Al acto han asistido también numerosos diputados provinciales y el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Unizar, Antonio Peiró.

EL CERTAMEN

El certamen tiene dos modalidades, relato y vídeo, y está dirigido a niños y jóvenes entre 8 y 18 años y a personas con discapacidad intelectual. En esta edición se han presentado 31 propuestas y se han premiado siete relatos y tres vídeos ambientados en las localidades de Lumpiaque, Belchite, Torres de Berrellén, Salillas de Jalón, La Almunia y Zaragoza.

El objetivo de este concurso es recopilar historias sobre la vida en el medio rural que sirvan para apreciar y valorar las oportunidades que brindan los municipios.

En el concurso han podido participar centros educativos, centros especiales de empleo, asociaciones para personas discapacitadas intelectualmente, residencias de ancianos, centros de día y asociaciones de mayores de la provincia de Zaragoza, ya que otro de sus fines es implicar a toda la comunidad para descubrir las numerosas historias que se esconden en las localidades de Zaragoza.

PREMIADOS

El ganador en la categoría infantil de relato ha sido Diego Cuartero, del CRA Cuevas del Jalón de Lumpiaque, con 'Raúl en Lumpiaque'. Diego Cuartero tiene once años y fue el bibliotecario de su pueblo quien le animó a presentarse ya que es un gran lector y autor, puesto que ya había escrito con anterioridad dos libros cortos "para entretenerse", según ha comentado en el acto de entrega.

El protagonista de su relato vive en la ciudad pero prefiere la tranquilidad de Lumpiaque, su pueblo de vacaciones, que es a donde acaba trasladándose y viviendo aventuras junto a su familia. De hecho, Diego Cuartero ha recalcado que a él le gusta vivir allí porque "me lo paso bien con mis amigos y me dejan salir a la calle solo, en la ciudad, no me dejarían".

Dos menciones especiales han obtenido el alumnos del CEIP Belia-Belchite, Tristán Cubel, con 'Mi pueblo, ¡menudo es mi pueblo!'; y la estudiante del CEIP Montes del Castellar, de Torres de Berrellén, Lydia Espún, con su obra 'El viaje de Juancho'.

En la categoría juvenil, el ganador ha sido Lázaro Abellanas, del Colegio de Fomento de Montearagón de Zaragoza con 'El infinito de un pueblo' y Paulo Martínez, del Colegio Antonio Machado de Zaragoza ha recibido la mención especial con 'Cuarenta minutos'.

Por su parte, la Asociación Utrillo de Zaragoza de personas con discapacidad intelectual ha ganado el premio con el relato 'El gran robo de patatas' y Leticia Salvo, de la misma asociación, ha recibido la mención especial con 'Una vida mejor'.

También han sido galardonados por el vídeo 'Vota Pueblo', dirigido por Alberto Arguedas. La mención especial en esta categoría ha sido para el vídeo dirigido por Miriam Esperanza y Laura Moreno de Adispaz de La Almunia.

Por último, el vídeo ganador en la categoría infantil y juvenil, de 8 a 18 años, ha sido 'Bienvenido a Salillas de Jalón', dirigido por Iris Oliván y Eduardo Marcelo del CRA Cuevas de Jalón.