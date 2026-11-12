La catedrática de Unizar Pilar Catalán se incorpora a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Botánica del Campus de Huesca de Unizar Pilar Catalán ha sido elegida como académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.

Especialista en genética vegetal de proyección internacional, Catalán es profesora en la Escuela Politécnica Superior de la capital oscense --centro dedicado a las ciencias ambientales y agrarias-- e investigadora principal del grupo científico Bioflora radicado en el campus altoaragonés.

Pilar Catalán, que hará efectiva su incorporación en una de las próximas sesiones de la Academia, ha expresado su satisfacción por formar parte de una corporación científica de "enorme prestigio", agradeciendo esta elección, que supone un reconocimiento a la trayectoria y labor investigadora que desarrolla con su equipo en la sede oscense de la Universidad de Zaragoza y en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales.

Catalán, que obtuvo la primera cátedra de Botánica creada por la universidad pública aragonesa, ha sido distinguida anteriormente como socia de honor de la Botanical Society of America y forma parte del comité director del consorcio internacional de investigación en Brachypodium --planta que se usa como modelo para la investigación genómica de las gramíneas--.

Coordinadora del grupo de investigación Bioflora de Unizar, ha trabajado con equipos científicos internacionales en el Joint Genome Institute (USA) y, hasta el comienzo de la guerra de Ucrania, en la Universidad Estatal de Tomsk (Rusia).

Una nueva especie de gramínea, localizada en el Este de Siberia, la Festuca catalanae, lleva su nombre, bautizada por el Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity Institute, de la Academia de Ciencias de Rusia.

Estudios moleculares y genómicos de plantas, así como sobre su diversidad, biogeografía y conservación, centran los trabajos que realiza desde la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca el grupo de investigación Bioflora que ella dirige.

Las gramíneas templadas --Festuca y Brachypodium entre ellas--, plantas endémicas y amenazadas --como la pirenaica Borderea chouardii o endemismos de Monegros y Teruel--, y distintas poblaciones vegetales del área mediterránea -de la Península Ibérica y del Norte de África entre otras zonas-, de Sudamérica, de Siberia e incluso de Oceanía han sido objeto de sus estudios de genética-poblacional y filogeografía.

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que ahora la acoge, es una de las entidades científicas de referencia en nuestro país. Fundada en 1847 tiene entre sus funciones el fomento del estudio y la investigación en las áreas de conocimiento de su competencia, además de la divulgación de las mismas y el asesoramiento al Gobierno de España en temas de política científica y desarrollo científico-tecnológico.

Entre sus integrantes están otras tres investigadoras de instituciones científicas aragonesas. Por la Universidad de Zaragoza forman parte de ella, además de Catalán, la paleontóloga oscense Laia Alegret, como académica numeraria; y la matemática María Teresa Lozano, como académica correspondiente. También es académica correspondiente la geóloga fragatina Ana Moreno-Caballud, que forma parte del Instituto Pirenaico de Ecología, del CSIC.

En el colegio de académicos eméritos está también el físico Alberto Galindo Tixaire, nacido en Zaidin (Huesca), en 1934, que fue catedrático de Unizar antes de trasladarse a Madrid.