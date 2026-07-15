CCOO Aragón alerta de que los salarios pierden poder adquisitivo al situarse otro mes por debajo de la inflación

Archivo - El sindicato reclama mayores subidas salariales, cláusulas de garantía en los convenios y medidas para frenar el encarecimiento de la vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incrementos salariales pactados en convenio colectivo en Aragón continúan sin compensar el aumento del coste de la vida. Así lo denuncia CCOO Aragón tras conocerse los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de junio, que sitúan la inflación interanual en el 2,9% en la comunidad autónoma, mientras que la subida salarial media acordada en los convenios colectivos alcanza el 2,69%.

Se trata del cuarto mes consecutivo en el que los salarios crecen por debajo de la inflación, una situación que, según el sindicato, mantiene la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores aragoneses pese al ligero descenso del IPC registrado en junio.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la inflación descendió dos décimas respecto al mes de mayo, cuando se situó en el 3,1%, mientras que a nivel nacional permanece estable en el 3,2%. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, también disminuyó una décima hasta el 2,6% en Aragón, frente al 2,9% del conjunto del país.

CCOO considera, no obstante, que esta moderación de los precios resulta insuficiente para compensar la evolución de los salarios y advierte de que las familias siguen soportando un fuerte incremento del coste de bienes y servicios esenciales.

VIVIENDA Y TRANSPORTE CONCENTRAN LA MAYOR PRESIÓN SOBRE LOS HOGARES

El sindicato recuerda que, según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025, más de la mitad del gasto de los hogares aragoneses se concentra en tres grandes partidas. La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles absorben el 31,36% del presupuesto familiar; los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 17,95%; y el transporte supone el 10,40%.

Precisamente dos de esos grupos encabezan las mayores subidas de precios registradas en junio. El apartado de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles alcanzó una inflación interanual del 5,1%, mientras que el transporte registró un incremento del 4,7%.

A ello se suma, según CCOO Aragón, el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario, que no forma parte del cálculo del IPC pero tiene un impacto directo sobre la economía de las familias. De acuerdo con los últimos datos del INE correspondientes al primer trimestre de 2026, Aragón fue la comunidad autónoma donde más aumentó el precio de la vivienda en tasa anual, con un incremento del 15,6%.

Ante este escenario, el sindicato reclama que la negociación colectiva incorpore mayores incrementos salariales y cláusulas de garantía salarial que permitan evitar pérdidas de poder adquisitivo cuando la inflación supere las subidas pactadas. Asimismo, insta a las administraciones públicas a intervenir en el mercado de la vivienda para contener el incremento de los precios tanto de compra como de alquiler.

HUESCA REGISTRA LA INFLACIÓN MÁS ELEVADA DE ARAGÓN

Por provincias, Huesca registró la mayor inflación interanual de la comunidad, con un 3,2%, seguida de Teruel, con un 3,1%, y Zaragoza, con un 2,9%. En cuanto a la evolución mensual, el IPC aumentó un 0,4% en Huesca, un 0,3% en Teruel y un 0,6% en Zaragoza.

Durante junio, los mayores descensos mensuales de precios se produjeron en transporte (-1,4%), vestido y calzado (-0,1%) e información y comunicaciones (-0,1%). En sentido contrario, las mayores subidas correspondieron al grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+4,1%) y a actividades recreativas, deporte y cultura (+1,7%).

En términos interanuales, además del apartado de vivienda y transporte, también destacaron las subidas en bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%). Por el contrario, vestido y calzado (-1,4%) e información y comunicaciones (-0,1%) fueron los únicos grupos con una evolución negativa de los precios.

El análisis por subgrupos muestra además que la electricidad, el gas y otros combustibles mantienen una de las mayores tasas de inflación anual, con un 7,6%, solo superada por otros efectos personales (9,2%). También registran incrementos significativos los servicios de alojamiento (7,4%) y la utilización de vehículos personales (6,4%).

Pese a la moderación experimentada durante junio, CCOO Aragón insiste en que la evolución de los precios continúa penalizando el poder adquisitivo de los trabajadores y reclama que las futuras negociaciones colectivas permitan recuperar la capacidad de compra perdida en los últimos meses.