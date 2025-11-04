CCOO Aragón pide un nuevo modelo productivo centrado en la mejora del empleo y las condiciones laborales

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en Aragón, tras conocer los últimos datos del paro publicados por el INE, aboga por un modelo productivo que ponga en el centro la mejora del empleo y de las condiciones laborales de los trabajadores, "dejando a un lado la precariedad e inestabilidad laboral, tan contraproducentes para la consecución de un patrón de crecimiento que sea sólido y sostenido en el tiempo".

Octubre ha cerrado con malos datos en desempleo. Aragón suma 955 personas sin trabajo en dicho mes en relación con el mes anterior, lo que supone un aumento del 2%. Aragón es la quinta comunidad autónoma donde más crece el paro en octubre y más que duplica la media estatal donde aumenta un 0,91%. En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en 3.270 personas, un -6,28%. Con este incremento, el número de personas sin un puesto de trabajo se sitúa en 48.77 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por otra parte, se vuelve a reducir la temporalidad en el mercado laboral aragonés. De los 45.572 contratos formalizados, 15.536 son indefinidos, lo que supone un 34% muy por encima de la media anual del 8% que había antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021. La modalidad fija a tiempo completo, la más estable, supone ya el 17% del total de contratos, mientras que antes tan solo era de 6,4%. La temporalidad se sitúa en mínimos históricos con un 13,2%, un porcentaje que antes de la reforma laboral era del 27,1%.

El total de personas paradas de octubre se desglosan en 18.638 hombres y 30.141 mujeres, incrementándose el número de desempleados en 251, y el de desempleadas en 704, por lo que estas siguen suponiendo el 61,55% del total frente al 38,45% de los hombres.

Por provincias y respecto a octubre, el desempleo aumenta en las tres provincias aragonesas, produciéndose, con respecto al mes de septiembre, el mayor incremento porcentual en Teruel con el 4,43%, seguido de Huesca con un 2,57% y Zaragoza con el 1,64%. Con estos datos el número de paradas y parados se sitúa en 6.543 personas en Huesca, 4.106 en Teruel y 38.130 en Zaragoza.

En términos porcentuales y respecto a hace un año el paro desciende en las tres provincias, siendo Huesca la que tiene mayor descenso con un -8,64% (-619 en términos] absolutos), seguida de Teruel con el -6,02% (-263 personas con respecto a julio de 2024) y finalmente Zaragoza con -5,89% (-2.388 en cifras absolutas).

Según el sector de actividad económica de los parados y paradas, el Sector Servicios aglutina a 33.915, seguido de Industria con 5.265, Construcción con 2.582, y Agricultura con 1.914. A los que hay que sumar el colectivo "sin desempleo anterior" con 5.103.

El único sector de actividad que desciende en el número de parados y paradas es Construcción (-60 personas), mientras el resto se incrementan en 773 personas en Servicios, 102 en Agricultura, 91 en Industria y 49 en "sin empleo anterior". En la población trabajadora extranjera se ha producido un descenso del desempleo en 1.984 personas, llegando a las 7.603 personas desempleadas en el mes de octubre, concentrándose mayoritariamente en el sector Servicios (4.221), Industria 563), seguido de Construcción (548), Agricultura (5636) y el colectivo de "sin empleo anterior" (1.735).

Respecto a la contratación, en el mes de octubre en Aragón se firmaron 45.572 contratos, con un descenso con respecto a septiembre de 4.769 (-9,47%), aunque respecto a octubre de 2024 estas cifras suponen un ligero incremento de 155 (0,34%). Del total de contratos 15.536 fueron indefinidos (34,1%) y 30.036 temporales (62,1%). Por último, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en casi 5.074 personas respecto al mes pasado, alcanzándola cifra de 632.562 afiliadas y afiliados, y se incrementa también respecto al mes de octubre de 2024 en 13.342 afiliados y afiliadas de media.

Para CCOO Aragón es el momento de continuar avanzando en la mejora de los derechos de las personas trabajadoras, actuando en dos direcciones. La primera, reformando de una vez los costes y las causas del despido para que se adapten a las disposiciones de la Carta Social Europea y garanticen el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección adecuada en caso de despido improcedente, tal y como recoge el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ante las denuncias presentadas por CCOO.

La segunda, la necesaria reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Una medida que, además de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras, también llevaría a una mejor redistribución de las horas trabajadas, reduciendo los elevados niveles de subempleo e incidiendo en una mejora de la productividad y la eficiencia del conjunto de la economía.