CCOO Aragón reclama al Gobierno autonómico "políticas de empleo serias para reducir el paro"

Archivo - El responsable de Empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha reclamado este martes al Gobierno autonómico que "desarrolle políticas de empleo serias centradas en reducir el paro".

El número de trabajadores registrados como demandantes de empleo en las oficinas del INAEM durante el pasado mes de agosto, en Aragón, ha aumentado en 945 personas, un 1,92% más que el año anterior, sumando un total de 50.174 aragoneses en el paro, según los datos publicados este miércoles, 2 de septiembre, por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por provincias, en Zaragoza son 39.217 los trabajadores demandante de empleo en el INAEM, 718 más que el mes anterior (1,86%), mientras que en Huesca hay 6.860 contabilizados, 214 más que en julio (3,22%), y en Teruel el número de desempleados se eleva a 4.097 personas, 13 más que el mes anterior (0,32%).

En una nota de prensa, CCOO ha asegurado que "el incremento del desempleo se debe a la finalización del período estival y de las contrataciones que lleva aparejadas en las actividades estacionales vinculadas al verano".

"Todos los sectores destruyen empleo, pero servicios acapara casi la mitad del desempleo en agosto con 458 parados más respecto al mes de julio, lo que explica el elemento estacional de las actividades vinculadas al verano, aunque preocupa también el aumento del desempleo en la industria con 112 parados más o en la construcción con 82", ha señalado el responsable de Empleo del sindicato, Carmelo Asensio.

El resultado final es que el paro crece por segundo mes consecutivo y si se observan juntas ambas variables --el paro que sube más de lo habitual y el empleo que baja en menor medida--, "una posible explicación es el efecto de la reciente regularización extraordinaria de migrantes".

"Aragón está incorporando a miles de personas a su economía formal que hasta ahora operaban en la informal, lo que permite aflorar esa economía sumergida, normalizar una situación laboral irregular mejorando el empleo y también una mayor demanda de servicios en las oficinas de empleo --más paro, pues la gente quiere trabajar y se apunta a ello--", ha aclarado Carmelo Asensio.

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

"Algunos problemas estructurales del mercado de trabajo se siguen acentuando y la mejora de las condiciones laborales no está llegando a la totalidad de la población trabajadora, en tanto un porcentaje significativo de las mismas viven en situación de extrema vulnerabilidad", ha continuado Asensio.

"En este sentido, cabe destacar el elevado y persistente problema de paro de larga duración, que afecta a casi cuatro de cada diez personas en situación de desempleo (42,15%). Un problema económico y social de primer orden que exige respuestas inmediatas y eficaces, lo que pasa por abordar una reforma de las políticas activas de empleo y dotar con mayores recursos económicos y humanos a los servicios públicos de orientación profesional", ha dicho.

Otro problema que preocupa especialmente al sindicato es el subempleo y la parcialidad no deseada. La reducción de la parcialidad involuntaria, que afecta a casi la mitad de las personas que trabajan a jornada parcial, un 45%. "Esta problemática se relaciona con cómo se distribuyen las horas de trabajo, y es la responsable de gran parte de las situaciones de insuficiencia de ingresos de los hogares".

Para CCOO de Aragón "ha llegado el momento de que el Gobierno de Aragón se deje de anuncios institucionales de inversiones millonarias y haga una apuesta política seria y con recursos para abordar los problemas de empleo de los aragoneses".

"Para poder afrontar esta situación y avanzar hacia el pleno empleo, resulta fundamental que se reformen las políticas activas de empleo y que se incrementen los recursos económicos y humanos del INAEM, especialmente en el área de intermediación, para que puedan llevar a cabo una orientación laboral personalizada que mejore la empleabilidad de las personas en desempleo".