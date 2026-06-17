CCOO Aragón reclama medidas "técnicas y organizativas" para proteger a los trabajadores ante las altas temperaturas

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha presentado la campaña de información y sensibilización puesta en marcha para prevenir los riesgos derivados del calor en los centros de trabajo y ha reclamado la implementación de medidas "técnicas y organizativas" para proteger a los empleados ante situaciones de elevadas temperaturas y olas de calor.

En una rueda de prensa este miércoles, Clarimón ha advertido de la ola de calor que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), afectará a Aragón en los próximos días, por lo que se prevén "temperaturas muy elevadas", llegando a superar los 40 grados.

El hecho de que estas olas de calor se produzcan de manera más frecuente y se prolonguen durante más tiempo hace que las condiciones laborales sean más duras en numerosos sectores, por ejemplo, ha especificado el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, en el de la educación, donde no solo afectan las altas temperaturas a los docentes, sino también a los niños y niñas.

Por tanto, de cara a estos episodios de calor, desde CCOO Aragón han instado a las empresas a evaluar los riesgos relacionados con las altas temperaturas y adaptar el trabajo a cada empleado, teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad y capacidad de adaptación a las altas temperaturas. Ha recordado Clarimón que el pasado año 2025, un total de diez trabajadores perdieron la vida por golpes de calor en España, uno de ellos en Aragón.

Según los datos del estudio de 'Caloradapt', financiado por la Unión Europea, cuatro de cada diez trabajadores están afectados por el riesgo de estrés térmico, tal y como han apuntado desde CCOO, y un 40% sufre un gran estrés térmico, mientras que tan solo el 27% de los encuestados perciben que su empresa toma las medidas oportunas.

A través de la puesta en marcha de una campaña, CCOO pretende concienciar y sensibilizar a la población trabajadora sobre lo que tiene que reivindicar en el seno de las empresas", ha explicado Clarimón. Consiste en la edición de folletos, de una guía más amplia, un espacio en la página web dedicado a las altas temperaturas y una serie de imágenes para publicar en redes sociales.

INTERIOR Y EXTERIOR

Ha diferenciado entre los espacios de trabajos interiores o exteriores a la hora de tomar unas u otras medidas. El mayor riesgo por altas temperaturas en el caso de los interiores está en "todos aquellos donde hay fuentes de calor", como es el caso de cocinas, lavanderías, fundiciones, determinadas industrias o, en general, aquellos donde se requiera un esfuerzo físico muy intenso o ropa de trabajo muy pesada --policías o bomberos--.

También ha incluido algunos espacios sanitarios, educativos, comerciales, almacenes o centros logísticos, respecto a estos últimos, Clarimón ha reconocido "problemas de temperaturas, porque tienen unas naves con tejado de zinc o de uralita, donde dentro hay camiones y furgonetas y las empresas se empeñan en considerar que son espacios abiertos, mientras que nosotros --sindicatos-- y la Inspección de Trabajo mantenemos que son cerrados" y, por lo tanto, "la temperatura máxima debería ser 27 grados en verano, según la norma", pero se alcanzan y superan los 35 grados.

En este sentido, Luis Clarimón ha asegurado: "De forma generalizada, la normativa de interiores se está incumpliendo", por lo que hay casos judicializados, como los que afectan a administraciones públicas, y otros objeto de sanciones por parte de Inspección de Trabajo. De hecho, ha avanzado que en el sector de la logística "hay dos empresas muy importantes al borde de la judicialización porque llevamos dos veranos trabajando en el tema de las temperaturas y el riesgo de que haya algún problema es cada vez más elevado".

Por otro lado, en exteriores, donde "tenemos más riesgo ahora con las olas de calor", y ha detallado que atañen a sectores como el de la construcción, el mantenimiento de carreteras, agricultura, jardinería, instalación y mantenimiento de equipos de energía solar, minería a cielo abierto, vigilancia o limpieza urbana.

"Hay estudios que certifican que las olas de calor aumentan hasta en un 9% el riesgo de sufrir un accidente laboral", ha afirmado Clarimón, para reivindicar la importancia de adoptar medidas "técnicas y organizativas" ante estos episodios de altas temperaturas.

En este sentido, ha aludido a la disponibilidad de sombra, agua fresca, ropa adecuada y la reorganización de horarios. "Con alerta naranja se eleva el riesgo de sufrir un golpe de calor. Hay que dejar los trabajos para cuando acabe la ola de calor o evitar las horas centrales del día y establecer un espacio refrigerado donde atender a una persona que haya sufrido un golpe de calor", ha advertido Clarimón.

"Las empresas deben aplicar ya los planes de acción contra el calor y cumplir la normativa vigente. Deben negociar protocolos con la representación sindical que incluyan sombras, descansos, ropa adecuada y adaptación de horarios", ha manifestado el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón.

En este contexto, Luis Clarimón ha hablado de la existencia de herramientas de control que pueden contribuir a minimizar el riesgo: "Hay unas pulseras que se denominan pulseras canarias que miden la temperatura corporal y que hay que ir aplicándolas, aunque ya están en muchos sectores. Emiten una señal sonora o luminosa que dice que se ha alcanzado la temperatura de 37 grados y se recomienda refrescarse". El precio es de 60 euros, aproximadamente.

Asimismo, la organización sindical ha reclamado al Ministerio de Trabajo la aprobación urgente del Real Decreto sobre fenómenos meteorológicos adversos y ha anunciado que continuará denunciando ante la Inspección de Trabajo y los tribunales aquellos incumplimientos que pongan en riesgo la salud de las personas trabajadoras.

El sindicato también pone a disposición de la ciudadanía sus sedes de Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcañiz, Calatayud y Monzón como refugios climáticos durante los episodios de altas temperaturas. Estos espacios ofrecen un lugar de descanso y recuperación frente al calor, con zonas refrigeradas, asientos y agua fresca para personas trabajadoras que desarrollan su actividad en la vía pública, así como para cualquier persona que pueda verse afectada por las elevadas temperaturas.

OBRAS EN ZARAGOZA

En el caso de Zaragoza, donde se llevan a cabo trabajos de renovación de calles y diferentes obras durante el final de la primavera y el verano, Luis Clarimón ha insistido en considerar que estos trabajos incluyen el efecto "isla de calor", es decir, "que en el entorno del centro de Zaragoza y muchos barrios la temperatura va 2 o 4 grados por encima de lo que dice Aemet", puesto que "las fachadas reflejan el calor, las superficies son negras del asfalto y los vehículos de combustión emiten calor".

De modo que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, como las contratas trabajan para ellos "tienen que permitirles flexibilidad para poder proteger la salud de trabajadores", porque hay casos en los que contar con medidas "técnicas y organizativas", ha incidido Luis Clarimón, "sería la distancia entre la vida y la muerte si te va a dar un golpe de calor".

Además, "en días de mucho calor no conviene trabajar en las horas centrales --desde el mediodía hasta las 18.00 o 19.00 horas--, porque es cuando se concentra todo el calor y las mayores temperaturas, ha sugerido Clarimón, para apostillar que también se puede empezar a trabajar antes y así terminar antes, aunque ahí chocamos con el derecho al descanso de los vecinos, pero los ayuntamientos tienen que regularlo con las ordenanzas".