CCOO Aragón reclama que la nueva ley de movilidad lleve a las empresas a negociar cómo reducir los accidentes laborales

Archivo - Desplazamientos por carretera durante la jornada laboral, en el marco de la movilidad sostenible y segura que CCOO Aragón reclama incorporar a la negociación colectiva. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha reclamado este martes, 6 de octubre, que la nueva Ley de Movilidad Sostenible se traduzca en una negociación efectiva entre empresas y representantes de los trabajadores para establecer planes que permitan reducir los accidentes laborales en los desplazamientos y avanzar hacia modelos de transporte más seguros y menos contaminantes. La normativa obligará a partir de diciembre a las empresas de más de 250 trabajadores, o de más de 100 por turno, a contar con planes de movilidad sostenible y segura.

El responsable de Salud Laboral, Sostenibilidad y Movilidad de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha explicado que esta nueva obligación supone "lo novedoso" de la legislación, al establecer por primera vez la necesidad de que las compañías y la representación legal de sus plantillas "se junten, negocien y establezcan un plan" sobre los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo y los realizados durante la jornada laboral.

Clarimón ha realizado estas declaraciones tras la jornada 'Los planes de movilidad sostenible, segura y saludable al trabajo en el marco de la negociación colectiva, como medida frente a los accidentes laborales", celebrada en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.

Según ha detallado, la medida afectará, al menos, a 307 empresas en Aragón y contempla los desplazamientos 'in itinere', entre el domicilio y el puesto de trabajo, y 'en misión', aquellos que se producen durante la actividad laboral. El objetivo pasa por incorporar la movilidad a la negociación colectiva y abordar sus efectos tanto sobre la seguridad de los trabajadores como sobre el medio ambiente.

En este sentido, ha situado dos grandes metas en el desarrollo de estos planes: "reducir los accidentes in itinere" y disminuir las emisiones de gases invernadero, además de favorecer un menor consumo energético, especialmente de petróleo. A su juicio, la nueva regulación abre un espacio de diálogo que, hasta ahora, carecía de carácter obligatorio.

UN DIAGNÓSTICO ANTES DE APLICAR MEDIDAS

El primer paso de las negociaciones deberá ser, según CCOO, sentarse con las empresas y generar un espacio de diálogo en el que ambas partes actúen "de buena fe". A partir de ahí, el sindicato plantea realizar un diagnóstico de la situación concreta de cada centro de trabajo para conocer cómo se desplazan las plantillas y cuáles son sus principales dificultades.

Para obtener esa información, Clarimón ha propuesto recurrir a encuestas dirigidas a los trabajadores, con preguntas sobre sus hábitos de movilidad, preferencias y problemas a la hora de desplazarse. El resultado permitirá identificar las necesidades de cada empresa antes de decidir qué actuaciones son más adecuadas.

Una vez elaborado el diagnóstico, la prioridad debería situarse en las alternativas colectivas. El responsable sindical ha citado el transporte público y los servicios colectivos de empresa como primeras opciones, aunque ha reconocido que existen polígonos industriales y zonas empresariales que carecen actualmente de conexiones suficientes.

En aquellos espacios donde no haya transporte público, CCOO plantea estudiar otras fórmulas, entre ellas el transporte colectivo, el desplazamiento a pie o en bicicleta y el coche compartido. La expansión de la bicicleta eléctrica, ha apuntado Clarimón, facilita además que esta alternativa se pueda utilizar por más trabajadores.

La elección de estas soluciones responde también a un criterio de seguridad. "Las estadísticas establecen que hay muchos menos accidentes de tren, de autobús, que de coche o de motocicleta", ha señalado Clarimón, quien ha defendido que los medios colectivos pueden resultar al mismo tiempo "más seguros y más eficientes".

El sindicato pretende que esta jerarquía de medidas quede reflejada en las negociaciones y que las empresas no se limiten a elaborar documentos formales, sino que los planes sirvan para modificar realmente las condiciones en las que sus trabajadores acuden a sus puestos.

2.641 ACCIDENTES 'IN ITINERE' EN ARAGÓN

La dimensión del problema queda reflejada en los datos aportados por la organización sindical. En 2025 se registran en Aragón 2.641 accidentes laborales 'in itinere' con baja, de los que 1.128 corresponden a hombres y 1.513 a mujeres.

El predominio femenino en este tipo de siniestralidad contrasta con la tendencia habitual de los accidentes laborales, que afectan en mayor medida a los hombres. Clarimón ha relacionado esta diferencia con la denominada doble jornada y con la persistencia de una mayor carga de responsabilidades familiares sobre las mujeres.

"Hay muchas mujeres, sobre todo en el sector de cuidados y sociosanitario, que tienen contratos parciales y que tienen que desplazarse para ir a varios centros de trabajo a lo largo del día", ha explicado. Esta movilidad añadida incrementa, a su juicio, la exposición al riesgo durante los desplazamientos.

CCOO considera, por ello, necesario incorporar también una perspectiva de género a los planes de movilidad, teniendo en cuenta que no todas las plantillas presentan las mismas necesidades ni realizan los mismos trayectos para acudir y regresar del trabajo.

Junto a la prevención de accidentes, el segundo gran eje de la propuesta es la reducción del impacto ambiental asociado al transporte. El cambio hacia fórmulas colectivas permitiría, según la organización, reducir desplazamientos individuales en vehículo privado y, con ello, tanto el consumo de combustibles como las emisiones contaminantes.

UNA NEGOCIACIÓN PARA CAMBIAR LOS DESPLAZAMIENTOS

Para CCOO Aragón, la nueva obligación legal representa una oportunidad para introducir la movilidad sostenible y segura de forma estable en las relaciones laborales. El objetivo no es únicamente cumplir con una exigencia normativa, sino aprovechar la negociación para detectar los problemas concretos de cada centro y establecer soluciones adaptadas.

El proceso deberá partir de las necesidades de las plantillas y combinar medidas de transporte colectivo con otras alternativas, siempre con la seguridad como uno de los criterios principales. La organización apuesta por que las empresas estudien sus posibilidades de conexión, los horarios y los desplazamientos reales antes de decidir las actuaciones.

El sindicato ha confiado en que los planes sirvan para prevenir siniestros, mejorar las condiciones de los desplazamientos y facilitar alternativas reales al vehículo particular, especialmente en los polígonos y áreas empresariales donde actualmente las conexiones de transporte público son insuficientes.

La jornada celebrada en el Centro Joaquín Roncal ha puesto así el foco en una cuestión que CCOO considera cada vez más vinculada a la salud laboral: cómo llegar al trabajo y regresar a casa de una forma más segura, sostenible y eficiente. La negociación entre empresas y trabajadores será, a partir de diciembre, la herramienta para tratar de convertir esos objetivos en medidas concretas.