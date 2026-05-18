CCOO convoca a la huelga por la educación pública aragonesa al personal no docente del Departamento de Educación

Archivo - Imagen de archivo de la secretaria de organización de COO en la DGA, Tania González y el secretario general de CCOO en la DGA, Francisco José González. - COO ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO en la Diputación General de Aragón (DGA) ha llamado oficialmente a la huelga a todo el personal no docente del Departamento de Educación para los próximos días 19 y 20 de mayo. La movilización se produce como respuesta al reciente anuncio del Gobierno de Aragón, que en ese momento se encontraba todavía en funciones, sobre la puesta en marcha del concierto del Bachillerato, una medida que el sindicato califica como "un paso más en la entrega de dinero público a manos privadas" y un ataque directo a la calidad de los servicios públicos.

La convocatoria de huelga se extiende, además de al personal docente, a todo el personal de Administración general. Esto incluye a los trabajadores no docentes de los centros educativos, de los Servicios Provinciales de Educación, de las Direcciones Generales con competencias en la materia y de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades.

Desde el sindicato recuerdan que el deterioro del sector afecta a la totalidad de la plantilla: personal administrativo, de conserjería, cocina, limpieza, personal de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales, y todas las trabajadoras y trabajadores que sostienen las tareas administrati-vas*necesarias para que la ciudadanía pueda acceder al derecho fundamental a la educación, Advierten que, "sin su labor, los centros educativos no pueden funcionar".

Con el lema de que el dinero público debe destinarse a la escuela pública, CCOO ha articulado sus exigencias para este personal en tres ejes fundamentales: cobertura permanente de los puestos de trabajo, ratios de plantilla adecuada y valoración de todos los puestos.

Desde el sindicato señalan que el dinero que pretende transferirse a manos privadas debería utilizase para mantener cubiertos de forma estable todos los puestos de trabajo del personal laboral y funcionario del Departamento de Educación, establecer un dimensionamiento de las plantillas que sea adecuado para todo el personal que ejerce sus funciones en los centros públicos educativos y lograr una adecuación y justa valoración de todos los puestos de trabajo del departamento.

Finalmente, la organización sindical ha hecho un llamamiento extensivo a toda la sociedad aragonesa para que se sume a las movilizaciones de los días 19 y 20 de mayo. CCOO insta a la ciudadanía a salir a la calle junto a los trabajadores y trabajadoras para defender el empleo y los servicios públicos como la única garantía real para la igualdad de oportunidades.